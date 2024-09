Orbán Viktor mellett állt ki Salvini

Orbán Viktor miniszterelnök több alkalommal támogatásáról biztosította a bírósági kálváriának kitett volt belügyminisztert, akinek a vádak szerint azért kellene börtönbe mennie, mert megvédte országa határait az illegális bevándorlástól. Salvini Instagram-oldalán videóban jelentette be, hogy Orbán Viktor is jelen lesz a Liga párt találkozóján Pontidában október 6-án. Az esemény egyben a biztonság a szabadság és a demokrácia melletti kiállás napja is lesz – mondta a karmelita kolostorban készített rövid felvételen Salvini.

Nem hagyja hidegen az olasz baloldalt és a fősodratú sajtót, hogy nagyszabású európai jobboldali összefogás készülődik Salvini védelmében. Az olasz újságírók körbevették és provokálni próbálták a Liga főtitkárát és barátait. Egészen pontosan Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt támadták az újságírók Matteo Salvinit. Afelől érdeklődtek, hogy valóban jelen lesz-e a magyar kormányfő az olasz kormánypárt találkozóján és nem jelent-e ez problémát az olasz kormány számára?

A Liga főtitkára úgy reagált, nem érti, mi azzal a probléma, ha egy demokratikusan megválasztott ország miniszterelnöke részt vesz egy olasz kormánypárt összejövetelén. Nem jelenthet problémát Itália számára, ha az Európai Unió egyik tagországnak demokratikusan megválasztott miniszterelnöke részt vesz a Liga pontidai találkozóján október 6-án.

Salvini furcsának nevezte, hogy egyáltalán felmerülhet hasonló gondolat. Azt is elmondta, hogy nem Orbán Viktor lesz az egyedüli kiemelkedő vezető, hanem más európai politikusok is lesznek. Éljen a demokrácia! Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek nem szimpatikus Salvini és Orbán. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az ellenszenves személyeket félre lehet állítani, vagy, börtönbe lehet csukni őket. Salvini azt is hozzátette komoly problémának tartja, hogy börtön fenyegeti azokat a politikusokat, akik kivívták a baloldal ellenszenvét.

A Liga összejövetelével kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést Geert Wilders holland konzervatív politikus a Szabadságpárt elnöke.

Boldog vagyok, hogy október 6-án kedves barátaimmal, Matteo Salvinivel és Orbán Viktorral szólalhatok fel Pontidában

– írta a Facebookon a holland pártvezér.

Az Open Arms civilhajóval kapcsolatos bírósági perről is nyilatkozott Salvini az újságíróknak. Elmondta bízik abban, hogy a bíróság felmenti. Annál is inkább, mert ha egyetlen napra is elítélnék, annak nagyon komoly üzenetértéke lenne.

Egy belügyminiszter megbüntetése az embercsempészek győzelmét jelentené.

Salvini azt is hangsúlyozta, az Open Arms-per nemcsak az ő személye, hanem a migrációs politika elleni támadás. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy az olasz közbiztonságra nézve is katasztrofális következményei lennének.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (jobbra) fogadja Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest, infrastrukturális és közlekedési minisztert, a Liga párt vezetőjét a karmelita kolostorban 2024. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)