Pusztító árvíz Itáliában

A hatóságok ezerötszáz személy kitelepítését rendelték el. Olaszországot kedden érte el az ítéletidő. Főként Észak és Közép-Itáliát érintik az erőteljes esőzések és viharok.

Emilia Romagna tartományban vörös vészjelzés van érvényben, az iskolákat bezárták. Olyan települések is voltak, ahol 48 órán át esett az eső, főleg Bolognát, Folrit, Riminit és Cesenát érintette a pusztító időjárás.

Marche tartományban is komoly károkat okozott a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék és sárlé. A híradások szerint egy tűzoltó veszítette életét a mentések során a dél-olaszországi Foggiában. A szemtanúk szerint autója elmerült a vízben, miközben mentést végzett. Kollégáját, aki ugyancsak a mentésekben segédkezett, súlyos állapotban kórházba szállították.

Az adriai tengerparti településeken is erőteljesen érzékelhető volt az ítéletidő. Riminiben és Pescarában aluljárók és házak teltek meg vízzel. A Trieszti-öbölben megerősödött a Bora. Kilencven km/órás szelet mértek a tengerparti településen.

A Boris ciklon kedden érte el Olaszországot, több folyó kilépett medréből, az Adriai és a Tirrén tenger vizeit is erősen korbácsolta az ítéletidő. A szélsőséges időjárás már eddig is komoly károkat okozott több régióban, a meteorológiai előrejelzések szerint jövő héten is nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani.

A katasztrófavédelemért felelős miniszter, Nello Musumeci az óriási károk láttán hangsúlyozta: félmilliárd eurót kapott a régió az elmúlt tíz évben védekezésre, mégsem történtek meg a szükséges munkálatok.

Politikai vitát szült az ismétlődő árvízhelyzet. Az Olasz Testvérek kormánypárt szerint szégyenletes, ami Romagnában történik. Újabb földcsuszamlások, árvizek, útszakadások, kitelepített családok.

A Giorgia Meloni vezette kormány tavaly 94 millió eurót bocsátott a tartomány rendelkezésére a katasztrófa elkerülésére, de csak 49 milliót költöttek el, míg a vízbiztonságra 120 milliót különítettek el, amelyből eddig egy eurót sem költöttek el.

Ravenna tartomány 34,6 milliót kapott, amelyből csak másfél milliót használtak fel. A kormánypárt azzal támadja a baloldali vezetést, hogy a választási kampánnyal volt elfoglalva a megelőzési munkálatok elvégzése helyett.

Sergio Mattarella köztársasági elnök támogatásáról biztosította az árvíz sújtotta lakosságot és köszönetet mondott a mentési munkálatokban részt vevőknek.

Borítókép: Az olasz légierő helikopterei evakuálják az embereket az árvíz idején a Traversara nevű kis faluban, 2024. szeptember 19-én. (fotó: AFP)