Az EU-s iskolában vasszigor uralkodik

Szeptember 4-i hatállyal az Európai Unió saját iskolahálózata egy a magyarnál sokkal szigorúbb szabályozást vezetett be a Schola Europæa az egyik nagy brüsszeli iskolájában.

A Brüsszel előkelő negyedeiben működő, elsősorban EU-s alkalmazottak gyerekeit képző, 1.sz. Brüsszeli Európai Iskola (EEB1) a minden EU-s iskolában kötelező angol, francia és német tannyelvek mellett dán, magyar, olasz, lengyel, spanyol, szlovén, lett és máltai EU-bürokraták gyermekeit oktatja. Az új tanév kezdetétől az ottani iskolásokra vonatkozó okoseszköz-tilalom az iskolán kívüli iskolai tevékenységekre, például az osztálykirándulásokra vagy múzeumlátogatásokra is érvényes.

Ellenőrzéseket, valamint megfelelő szankciókat vezetnek be. A szabályok megszegése esetén adott esetben a tanórákról is kizárhatják a diákokat, a házirend további megsértése esetén pedig az iskolai fegyelmi tanácsot is összehívják a renitens gyermekek megfegyelmezésére, sőt bármilyen jogsértés esetén az iskola vezetősége fenntartja magának azt a jogot is, hogy a személyes mobiltelefont „biztonságosan semlegesítse”.