Szijjártó Péter: Magyarország kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből is

A tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal tartott közös sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy Magyarország egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában.

Mindezt tesszük felelős szomszédságpolitikánk keretében, tudván azt, hogy a nyugat-balkáni béke és stabilitás Magyarország nemzeti érdeke is

– szögezte le.

„Az igazság azonban az, hogy az Európai Unióban hatalmas képmutatás van a bővítés tekintetében. A tagállamok egy jelentős része más álláspontot képvisel nyilvánosan, mint a zárt ajtók mögött, és erre a képmutatásra bizonyíték, hogy a Nyugat-Balkán tagjelölt országai átlagosan már több mint tizennégy éve várakoznak a tagságra” – tette hozzá.

Ezt mi tiszteletlen, megalázó viselkedésnek tartjuk, ezért arra hívjuk fel Brüsszelt és az európai uniós tagországokat, hogy tisztelettel viszonyuljanak a nyugat-balkáni országokhoz és nemzetekhez

– húzta alá.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban arra is kitért, hogy tiszteletben kell tartani a nyugat-balkáni nemzetek döntéseit, például arra vonatkozóan is, hogy kiket választanak a vezetőiknek. „És ezért a nyugat-balkáni vezetőkkel is mindig tisztelettel kell beszélni. A kioktatást, a fenyegetőzést, és pláne a szankciókkal fenyegetést végre magunk mögött kellene hagyni” – mondta.

„Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság együttműködése is mindig kölcsönös tiszteletre alapult, és ez […] komoly sikereket hozott az elmúlt időszakban” – folytatta.

Majd bejelentette, hogy megállapodtak a kétoldalú gazdasági együttműködés további megerősítéséről a korábbi rendkívül sikeres mezőgazdasági fejlesztési program pozitív tapasztalataira alapozva. Utóbbinak a keretében a magyar kormányzat összesen 26,5 millió eurónyi értékű támogatást nyújtott a boszniai Szerb Köztársaságban működő gazdák számára, amiből így 54 magyar vállalattól 4700 darab, Magyarországon gyártott mezőgazdasági eszközt vásároltak. A miniszter ezt tipikus win-win helyzetnek minősítette, amelyen mindkét fél csak nyert, ezért közölte, hogy a program meghosszabbításában egyeztek meg.

Újabb közös támogatási programot fogunk kiírni, amiben magyarországi termékek, gépek vásárlására adunk támogatást a boszniai Szerb Köztársaság kis- és közepes vállalkozásainak

– tudatta.

Végül arról is beszámolt, hogy magyar cégek három jelentős infrastrukturális fejlesztés előkészítésében is részt vesznek a boszniai Szerb Köztársaságban.

„Egy naperőműpark, egy szélerőműpark és egy szennyvíztisztító telep építésének előkészítése is zajlik, amiben magyar vállalatok a boszniai Szerb Köztársaság energetikai és vízügyi infrastruktúráját jelentős mértékben fogják fejleszteni” – tájékoztatott.

A felelős szomszédságpolitikával tehát kivesszük részünket a nyugat-balkáni térség stabilizálásából és a nyugat-balkáni térség fejlesztéséből

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter és Milorad Dodik (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)