Deutsch Tamás: Amit Magyar Péter tett, az a családon belüli erőszak tankönyvi példája

Deutsch Tamás a Fidesz EP-képviselője is felszólalt a plenáris ülésszak harmadik napján. A beszédében rámutatott Magyar Péter agresszív magatartására, amellyel kapcsolatban már a mentelmi jogát is fel akarják függeszteni az EP-ben. Deutsch Tamás elmondása szerint normális ember nem tesz olyasmit, amihez a Tisza Párt vezetője folyamodott, hogy saját felesége privát beszélgetéseit is lehallgatta.

A saját elmondása szerint titokban lehallgatta a feleségét. A közös otthonukban titokban hangfelvételt készített gyermekei édesanyjáról, hogy a felvétellel zsarolja őt

– mondta Deutsch Tamás a felszólalásában, majd hozzátette: „Tisztességes társaságban az ilyen emberen átnéznek, és nem kötnek vele politikai szövetséget.”

A fideszes képviselő kiemelte: Magyar Péter a családon belüli erőszak bűncselekményét követte el, a feleségét és az élettársát is érzelmileg, lelkileg bántalmazta. Ám nem ez az egyetlen bűncselekmény, amely Magyar Péter nevéhez kötődik, ugyanis már lopással is vádolják a politikust.

Magyar már jogilag is bajban van, ugyanis köztörvényes bűncselekményt követett el. Egy szórakozóhelyen a róla felvételeket készítő egyik vendéggel erőszakoskodott, ellopta a telefonját, majd a Dunába dobta azt

– emlékeztett a nyáron történt eseményekre Deutsch Tamás.

Véleménye szerint azért nyilvánul meg agresszíven Magyar Péter, mert tudja, hogy bűntetőjogilag is bajba került, a felelősségre vonás alól pedig a mentelmi joga segítségével bújna ki.

Legalább ebben ne legyenek a cinkosai

– zárta a felszólalását Deutsch Tamás.