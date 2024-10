Giorgia Meloni rendkívüli ülést hívott össze a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt

A közel-keleti krízis erősen érzékelteti hatását Olaszországban is. Nagyszabású megmozdulásra készülnek a hétvégén az Izrael ellenes szervezetek. Egyre hevesebb a hangulat a Hamász Izrael elleni nagyszabású támadásának évfordulójához közeledve. A Hamászt a palesztin ellenállás szerveként ünneplik, és elutasítják, hogy terrorista egyesületként emlegessék. Forrongó őszre lehet számítani az egyetemeken is. A La Sapienza római egyetemen szerdán egy palesztin terrorista fog felszólalni. Az Il Giornale napilap arról számolt be, hogy nem a diákegyletek által elfoglalt területen fog beszélni, hanem az előadásokra fenntartott aulában. A felszólaló Leila Khaled, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért szervezet tagja két utasszállító repülőgép eltérítéséért is felelős volt 1969-ben és 1970-ben. Egy olyan fotóval vált híressé, amelyen egy AK-47-est tart kezében és arab kendőt viselt.

Az Olasz Testvérek párt politikusai szerint botrányos és szégyenletes, ami a római egyetemen zajlik. Leila Khaled ugyanis jelenleg annak a Népi Front Palesztina Felszabadításáért szervezetnek a tagja, amelyet az Európai Unió és az Egyesült Államok is felvett a terrorszervezetek listájára.

