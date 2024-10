Házfoglaló migráns gyilkolt meg egy fiatal lányt Spanyolországban

Meggyilkolt egy fiatal lányt egy marokkói migráns a spanyolországi Pamplonában. Az észak-afrikai férfi hússzor szúrta meg a húszéves fiatalt a Rochapea negyedben, aki a helyi kórházban végül belehalt sérüléseibe.

🔴 ÚLTIMA HORA | Un marroquí asesina a puñaladas a una mujer de 20 años en un local de Pamplona https://t.co/CmRLugzPgz — LA GACETA (@gaceta_es) October 9, 2024

Az OkDiario című lap úgy tudja, hogy a gyilkosnak a lány családja adott bérbe egy szobát, amiért azonban már jó ideje nem fizetett, ezért jogi úton akarták őt kitenni onnan. Az is kiderült, hogy korábban már tizenkét rendőrségi ügye is volt, különböző bűncselekményeket követett el, amik között szexuális zaklatás és zsarolás is volt.

🇪🇸 | JUSTICIA PARA KAYLE VILLAR:

Asesinada en Pamplona con tan solo 20 añitos a manos del salvaje y violento Yahya Mazouri, de origen marroqui.



Tras numerosos episodios muy violentos, el padre de Kayle llevaba meses denunciando agresiones y pidiendo una orden de alejamiento. pic.twitter.com/SNLQ14Kg2v — 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚡 (@The_Libertax) October 9, 2024

Az áldozat családja múlt vasárnap jelentette őt fel a rendőrségen birtokháborítás miatt, hogy megkezdhessék a kilakoltatási procedúrát.

A marokkói emiatt annyira dühös lett, hogy rátámadt a lakás tulajdonosára és párjára is, ezt követően fenyegető üzenetekkel bombázta őket, végül betört a lányuk szobájába, és könyörtelenül meggyilkolta.

Se llamaba Kayle Villar y tenía solo 20 años.



Un marroquí reincidente la ha matado a puñaladas sólo por pedirle que abandonara el local de su familia que estaba okupando.



Silencio feminista. Y silencio de los cómplices a los que hay que señalar: Nosotros no vamos a callarnos. pic.twitter.com/HxxPPV54Uv — VOX_Betera (@VoxBetera) October 10, 2024

Pamplonában és Vitoria-Gasteizben a helyiek, valamint különböző női szervezetek demonstrációkat szerveztek csütörtökön, hogy elítéljék a történteket és kifejezzék együttérzésüket a családdal.

Nem sokkal a fiatal lány meggyilkolása után egy másik marokkói migráns egy kiskorút zaklatott szintén Pamplona városában. A rendőrség őrizetbe vette a 25 éves férfit, aki, mint kiderült, csütörtök délelőtt egy 17 éves lányt zaklatott szexuálisan a nyílt utcán úgy, hogy engedély nélkül megfogta a fenekét. A tini azonnal felhívta a rendőrséget, bevitték a kapitányságra, és felvették a vallomását, ami alapján sikerült megtalálni a zaklatót.

Madridban eközben szabadon engedett a bíróság nyolc kísérő nélkül Spanyolországba érkezett kiskorú illegális migránst, akiket szeptember 18-án vett őrizetbe a rendőrség, miután erőszakoskodtak több felügyelőjükkel a Casa de Campóban található befogadóközpontban. Az El Mundo című újság arról számolt be, hogy

a fizikai támadások mellett a fiatalok halálosan meg is fenyegették a létesítmény igazgatóját és igazgatóhelyettesét.

A történtek súlyossága ellenére azonban most mindannyiukat visszavitték a befogadóállomásra, és semmilyen óvintézkedést nem rendeltek el velük szemben.

Detenidos ocho menas del centro de acogida de la Casa de Campo de Madrid por robos, amenazas de muerte y agresiones. Pero los negacionistas de la invasión me dicen que todo está en orden y que no hay que generar alarma. pic.twitter.com/c5tvEiiWlC — Hugo de Payns (@IgdePablo) October 10, 2024

