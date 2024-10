Hídról akart lelökni egy turistát két migráns Spanyolországban

Hídról próbált meg lelökni egy turistát két migráns a spanyolországi Barcelona városközpontjában. A katalán rendőrség, a Mossos d’Esquadra letartóztatta a két marokkói férfit, akik ki akarták rabolni áldozataikat.

Detenidos dos ladrones magrebíes por intentar tirar desde un puente a un turista en Barcelona https://t.co/UwEkbkal5f a través de @gaceta_es — VOX Mérida (@Vox_Merida) October 4, 2024

A támadók kivárták a megfelelő pillanatot és egy mozdulattal letépték az egyik turista nyakában lévő aranyláncot.

Meglepetésükre azonban a kirándulók nem hagyták őket elmenekülni, hanem megpróbálták visszaszerezni az ékszert, ettől viszont az egyik migráns annyira agresszív lett, hogy megragadta egyiküket és megpróbálta lelökni a 15 méter magas hídról.

Az áldozat félig már a levegőben lógott, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, ennek köszönhető, hogy végül nem történt tragédia. A Mossos ügynökei azért voltak a közelben, mert más barcelonai nyaralók is bejelentést tettek percekkel a történtek előtt arról, hogy ki akarták, vagy ki is rabolták őket. Kiderült, hogy ugyanez a két férfi volt a tolvaj.

Dos individuos fueron detenidos en Barcelona por intentar lanzar a un turista desde un puente tras robarle una cadena de oro ⛓️. Un agente de paisano 👮‍♂️ intervino rápidamente evitando la tragedia. Las autoridades investigan el caso. #Barcelona #Seguridad 🇪🇸 pic.twitter.com/tPqF5GwwO0 — 🪖Autodefensas 🇪🇸 🇮🇱 (@elrick111) October 3, 2024

A hatóság tájékoztatása szerint az egyik bevándorló büntetlen előéletű, a másiknak viszont korábban már volt egy rendőrségi ügye. Most pedig nemcsak rablás, hanem gyilkossági kísérlet miatt tartóztatták le őket, ráadásul mivel az őket elfogó rendőrök elől is megpróbáltak elszökni, ezért is felelősségre vonják őket. A bíróság már el is rendelte előzetes letartóztatásukat.

A történtek kísértetiesen hasonlítanak egy tavaly március 15-én történt rablásra, amikor szintén Barcelona belvárosában egy 25 éves kanadai turistát löktek le az egyik hídról, aki a Barcelona–Real Madrid meccsre szeretett volna eljutni. A fiatal férfi nem élte túl a támadást.

Barcelona épp a közelmúltban került fel a Reddit közösségimédia-platform feketelistájára, amely a legkevésbé ajánlott európai turisztikai célpontokat tartalmazza.

A felhasználók ezen a fórumon arra hívják fel egymás figyelmét, hogy annyira sok a többségében más országokból származó zsebtolvaj Barcelonában, hogy már szinte nem lehet egy normális, békés nyaralást eltölteni a katalán fővárosban.

Borítókép: Illusztráció. Rendőrök Barcelonában (Fotó: AFP)