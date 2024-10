Elegük van a migránsokból, megkerülné a spanyol baloldali kormányt a Kanári-szigetek

Szembemegy a szocialista spanyol kormánnyal a Kanári-szigetek vezetése. A régió néppárti (PP) alelnöke, Manuel Dominguez szerdán közölte, hogy nyitottak az olasz modellre és megvizsgálják, hogyan tudnák ők is EU-n kívüli országokban elhelyezni a illegális migránsokat, megkerülve a központi vezetést.

Hay que escuchar a la Unión Europea que tiene la voluntad de ayudar a Canarias con la crisis migratoria en materia económica, asilo político y derivación de menores no acompañados, entre otras cuestiones. #rutacanaria #UE #migración pic.twitter.com/DPAJprMzCZ — Manuel Domínguez (@MDominguez_Glez) October 15, 2024

A szigetcsoport szerint nekik is égető szükségük van egy olyan típusú megállapodásra, mint ami Olaszország és Albánia között jött létre, és amelynek keretében az unió határain kívülre, albán migránsközpontokba szállítják az olasz partokra igyekvő illegális bevándorlókat. Már meg is érkezett az első olasz katonai hajó Albániába, amely tizenhat migránst szállított.

A kanári alelnök szerint ez számukra is ideális megoldás lehetne az őket sújtó történelmi illegális migrációs krízis idején. Hozzátette, hogy Pedro Sánchez miniszterelnöknek is inkább ezen a vonalon kellene lépéseket tennie ahelyett, hogy makacsul ragaszkodik saját elképzeléseihez, vagyis hogy Spanyolországon belül oldja meg ezt a problémát. Pilar Alegría kormányszóvivő azonban megerősítette, hogy elhatárolódnak az EU-n kívüli migránsközpontok megnyitásától annak ellenére is, hogy már az Európai Bizottság elnöke is azt javasolta a tagállamoknak, hogy vegyenek példát az olasz-albán migrációs megállapodásról.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek jobbközép elnöke is bírálta, hogy a migrációs politika terén a változtatási kezdeményezések sokkal inkább tőlük, regionális kormánytól érkeznek, miközben a központi kormány gyakorlatilag inaktív ebben a kérdésben.

A kanári vezetés tárgyalt a másik szigetcsoport, a Baleár-szigetek elnökével, Marga Prohens-szel, aki szintén nyitott az olasz kormány stratégiájára, mivel ők is példátlan nehézségekkel küzdenek és nincs kapacitásuk több bevándorlót befogadni. Sajtótájékoztatóján ő is kiemelte, hogy a Sánchez-kormánynak sokkal nagyobb felelősséget és döntésképességet kellene vállalnia ebben a kérdésben, mivel a szigetvilág erőforrásai végesek.

Fernando Clavijo y Manuel Domínguez ha recibido esta tarde la visita de la presidenta de Baleares, Marga Prohens#TN2Canariashttps://t.co/rz70ZkBsJE pic.twitter.com/ylTcv7oeil — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) October 15, 2024

A belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint idén január 1-je és október 15-e között már 45 122 illegális migráns érkezett Spanyolországba tengeri és szárazföldi úton, ami 23 százalékos növekedést jelent a 2023-as év azonos időszakához képest. Csak a Kanári-szigeteken már közel 33 ezer fő kötött ki, ami 40 százalékkal több a tavalyi adatoknál.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (Fotó: AFP)