Kitoloncolt migránsok szöktek ki a madridi reptérről

Kiszöktek a kitoloncolásra váró illegális bevándorlók a madridi Barajasról. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 115 menedékkérő tartózkodik a spanyol főváros repterén, közülük 73-an marokkói származásúak. Egy héttel ezelőtt 57-en azt állították, hogy nyugat-szaharai aktivisták, akiket üldöznek az ottani hatóságok. Volt, aki azt mondta, hogy már börtönben is volt és megkínozták, ezért menekült át Spanyolországba. Mivel hetek óta nem kaptak választ menedékkérelmükre, ezért néhányan éhségsztrájkba kezdtek, hogy így sürgessék a kormányt papírjaik elbírálása kapcsán.

Nem sokkal később a belügyminisztérium azonban meglepő bejelentést tett. Közölte, hogy befogadás helyett első körben tíz fő kérelmét elutasították, és amint megkapják a bírósági végzést visszaküldik őket Marokkóba. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szerint ugyanis az általuk elmesélt történet ellenére nem jogosultak a nemzetközi védelemre. Szerda hajnalban végül négy migráns kiszökött a repülőtér menekülteknek fenntartott szobájából a mennyezeten található lyukon keresztül, hogy így kerülje el az aznapi kitoloncolást. A szökés tényét a belügyi tárca megerősítette, a rendőrség pedig nagy erőkkel keresi a szökevényeket.

🔴 Cuatro marroquíes se fugan del aeropuerto de Barajas eludiendo la custodia de la Policía mientras esperaban en la sala de solicitantes de asilo https://t.co/4Q5bIu1peO — EL MUNDO (@elmundoes) October 2, 2024

Nem ez volt az első meghiúsult kiutasítási akció ezen a héten, ugyanis már hétfőn is el akartak szállítani 35 nyugat-szarahai állampolgárt a Barajasról, de az a csoport nem volt hajlandó felszállni a repülőre, ezért az utazást elhalasztották. A szakszervezetek közben arra hívták fel a figyelmet, hogy a repülőteret üzemeltető AENA által biztosított infrastruktúrák a menedékkérők felügyeletére teljesen elégtelenek, sőt veszélyesek is. Arra figyelmeztettek, hogy a szerdai szökés súlyos biztonsági kockázatokat rejt magában, mivel a menekültek olyan helyekre juthatnak be, ahol veszélyeztethetik a légikikötő biztonságát. Nem ez volt az első ilyen eset a spanyol fővárosban. Januárban harminc, szintén észak-afrikai menedékkérő szökött meg hasonló módon, egy mennyezeten található résen keresztül.

