A háború után rövid ideig Svájcban, majd csaknem két évtizedig Izraelben élt, ahonnan 1967-ben férjével és három gyermekével Angliába költözött. Itt kezdte el a holokauszt történetének megismertetését célzó, idővel az egész világra kiterjedő tevékenységét. Haláláig Londonban élt. Három gyermeke, tíz unokája és 35 dédunokája van.

Ismeretterjesztő tevékenységét Dov Forman segítette. Ő volt a társzerzője dédnagymamája Lily’s Promise címmel 2021-ben megjelent memoárkötetének, amelyhez Károly akkori trónörökös, a jelenlegi brit uralkodó írt előszót.

A könyv a The Sunday Times és a The New York Times bestsellerlistáira is felkerült, és a legnagyobb brit könyvterjesztő hálózat, a Waterstones 2021-ben az év legjobb történelmi kötetének választotta.