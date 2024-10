Mi–28NM harci helikopter orosz pilótája megszólalt, miután az egység súlyos csapást mért az ukrán csapatokra

Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéről számolt be az orosz védelmi minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján közzétett videó. A felvételen egy Mi–28NM típusú harci helikopter bevetését mutatják be, amely egy vegyes harcászati csoport részeként hajtott végre támadást az ukrán erők ellen a Kurszki régió határmenti övezetében. A videó nyomon követi a helikopterek felkészülését és felszállását. A közzétett anyag egyértelműen propagandacélokat is szolgál, bemutatva az orosz haderő technikai fejlettségét és katonáinak elszántságát.

A videóban Ilja, a helikopter parancsnoka részletezi a bevetés menetét. Elmondása szerint a repülés a terep domborzatát követve, alacsonyan zajlott, ami kulcsfontosságú taktikai elem a modern légi hadviselésben. Ez a módszer jelentősen csökkenti a helikopter észlelhetőségét az ellenséges légvédelmi rendszerek számára.

A bevetés fő célpontja az ukrán erők egy támaszpontja és az ott állomásozó személyi állomány volt. A támadást követően a helikopter személyzete gondosan megtervezett útvonalat követve tért vissza bázisára, elkerülve az ukrán légvédelem esetleges válaszcsapásait. A Mi–28NM típusú helikopter az orosz légierő egyik legmodernebb harci eszköze, amelyet kifejezetten éjszakai és rossz látási viszonyok közötti bevetésekre terveztek.

Ilja parancsnok hangsúlyozta, hogy minden egyes bevetés hatalmas felelősséggel jár. „Eredményre törekszünk” – mondta, utalva arra, hogy a precíz végrehajtás és a hatékony csapásmérés a legfontosabb célkitűzésük. A videó zárásaként elhangzott a magabiztos kijelentés: „A győzelem a miénk lesz.” A küldetés sikeresen fejeződött be, a helikopterek sérülés nélkül tértek vissza a bázisra.

Az Mi–28NM egy modern, továbbfejlesztett változata az eredeti Mi–28 „Havoc” harci helikopternek, amelyet a Mil Moscow Helicopter Plant tervezett és gyártott. Ez egy kétüléses, tandem elrendezésű, minden időjárási körülmények között bevethető támadó helikopter. Főbb jellemzői: Továbbfejlesztett páncélzat és túlélőképesség Korszerűsített avionika és célzórendszerek Megnövelt hatótávolság és repülési idő Képesség éjszakai és rossz látási viszonyok közötti működésre Fejlett fegyverrendszer, beleértve irányított rakétákat és gépágyút Az Mi–28NM először 2016-ban repült, és 2019-ben kezdték meg a sorozatgyártását az Orosz Légierő számára. A helikopter tervezésénél nagy hangsúlyt fektettek a pilóták védelmére és a gép túlélőképességére harci körülmények között.

A felvétel vizuálisan is bemutatja az orosz légierő aktív részvételét a konfliktusban, és arra utal, hogy a határmenti területeken folytatódó harci cselekményekben a légierő jelentős szerepet játszik. A videó hitelességét független hírforrások nem erősítették meg.

Borítókép: Mi–28NM típusú harci helikopterek visszaérkeztek a bázisra (forrás: Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma)