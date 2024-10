Orbán Viktor került az európai politika középpontjába

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Európai Tanács ülése előtt azokkal találkozott, akikkel együtt gondolkozik a migrációs kérdésekben, írja a Le Point francia lap.

A találkozóra nem kapott meghívót sem Franciaország, sem Németország, az európai baloldal által elszigeteltséggel jellemzett Orbán Viktort viszont lelkesen fogadták.

A találkozón ott volt Mette Frederiksen dán és Dick Schoof holland miniszterelnök, Karl Nehammer osztrák kancellár, Petr Fiala cseh kormányfő, a máltai és a ciprusi vezetők, valamint a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotakisz. Robert Fico szlovák kormányfő is meghívást kapott, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök érkezett utolsóként.

A francia lap szerint a találkozón Orbán Viktor a brüsszeli kettős mércére mutatott rá: a néppárti Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek elnézik a menedékjog felfüggesztését, de amikor Magyarország lezárta a határát, akkor az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordult.

Olaf Scholz német kancellár, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök a képen az Európai Tanács csúcstalálkozóján (Fotó: Belga/AFP/Nicolas Maeterlinck)

Ursula von der Leyen ezzel szemben a tanács ülésén úgy vélte, hogy Lengyelország megfelelő intézkedéseket hozhat, ha azok ideiglenesek és arányosak.

Bajok vannak az Európai Unióban, és pont azok a bajok jelentik a legnagyobb kihívást, amelyekben Magyarország más válaszokat ad

– mondta a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Viktor, aki a migrációt, a rezsicsökkentést és a háború ügyét hozta fel példaként.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A kormányfő szerint jól láthatóan fölértékeli Magyarországot a külpolitika világában az, hogy mi másképpen csináljuk a dolgokat, és ez sikeres.

Amíg Magyarország a normalitást és a józan ész politikáját, addig a nyugati szivárványkoalíciók a globalista álláspontot képviselik

– mondta el lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzési igazgatója.

A magyar miniszterelnök által adott válaszok az európai kultúrából gyökerező válaszok, ezért az Magyarországon is többségben van és Európában is idővel rájöttek erre, hogy nem igaza van, hanem igaza lesz, tette hozzá a szakértő.

Kiszelly Zoltán rámutatott, hogy a világsajtó Orbán Viktorral van tele. A globalista újságok riogatnak vele, de az európaiak többsége viszont azt mondja, hogy igaza van.

Magyarország ugyanis alternatívát kínál. Ezért mondta Manfred Weber is, hogy meg kell dönteni a kormányt.

– mondta Kiszelly Zoltán.

A múlt heti EP-vitán az Európai Néppárt vezetője azt hangoztatotta, hogy Orbán Viktor elszigetelt az EU-ban. A tények ezzel szemben azt mutatják, hogy ez nem csak hazugság, hanem éppenséggel Orbán Viktor politikája az, amely jelenleg utat mutat Európa számára.

Az Európai Néppárt vezetője azt mondta, hogy Orbán Viktorral nem áll szóba senki, teljesen el van szigetelve, gyakorlatilag azt az érvrendszert használta amit a hazai balliberális sajtó is oly sokszor

– mondta lapunknak Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Ezzel szemben a strasbourgi viszontválasza után Orbán Viktor a reggeli interjúban is jelezte: a múlt héten találkozott a német kancellárral, a jövő héten pedig a francia elnök fogadja. – Azt hiszem, hogy a befolyásunk nagyobb annál, mint amit egyébként az ország mérete és tényleges gazdasági-katonai ereje indokolna – mondta a Kossuth Rádióban a kormányfő.

Orbán Viktor néhány napja járt Berlinben, ahol Olaf Scholz kancellárral is egyzetetett (Fotó: Tobias Schwarz/AFP)

Kiszelly Zoltán megjegyezte azt is, hogy Magyarország a nyugati rendszeren belül kínál alternatívát, ez értékeli fel az országot.

A migrációval szemben a családok támogatását, a szankciók helyett az energetikai együttműködés fenntartását, a konnektivitást és a háború helyett a békét képviseljük

– mondta.

Orbán Viktor (L) Donald Trump volt amerikai elnökkel Trump Mar-a-Lagó-i birtokán (Fotó: AFP/Orbán Viktor/X)

Orbán Viktornak ráadásul, mint a legrégebben hivatalban lévő európai miniszterelnök, jó a kapcsolata Donald Trumppal is, aki lehet, hogy ismét amerikai elnök lesz. Ráadásul jó a kapcsolata Kínával is, emellett normális viszonyban van Oroszországgal, tette hozzá Kiszelly.

Ezeknek köszönhetően a nyugati tömbön belül Magyarország és Orbán Viktor egy olyan választ kínál, amit a világ jelentős része is szeretne

– hangsúlyozta a szakértő.

A szakértők szerint tehát Orbán Viktor nem elszigetelődik, hanem éppen ellenkezőleg, egy nyitott külpolitikát folytat. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági semlegesség és a nyitás politikája részeként nem csak a nyugati vezetők társaságát és a nyugati hatalmak kapcsolatát keresi, hanem keletre és délre is nyit, hiszen Magyarország egyértelműen ebben érdekelt, erről szól a gazdasági semlegesség politikája.

E nyitott politikát erősíti meg a magyar miniszterelnököt körülvevő fokozódó érdeklődés. Mintegy 130 újságíró volt rá kíváncsi Strasbourgban, ahol az EP-vita előtti maratoni hosszúságú sajtótájékoztatón Orbán Viktor minden kérdésre válaszolt és tartalmi válaszokat adott a sajtó által felvetett európai és globális aktuálpolitikai történésekre.

Volodimir Zelenszkij (R) Ukrajna köztársasági elnöke Orbán Viktor miniszterelnökkel a kijevi elnöki palotában (Fotó: AFP/Magyar Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A magyar kormányfő a reggeli interjúban jelentette be a jövő heti szerb, szlovák, magyar csúcstalálkozót, amelynek témájaként a migráció kérdéskörét jelölte meg. A háromoldalú csúcstalálkozó fókuszában az illegális bevándorlás elleni összehangolt fellépés lesz, de természetesen más témák is szóba kerülhetnek. Ilyen lehet a szlovák nyelvtörvény tervezett szigorítása, amely hátrányosan is érintheti az ottani magyarokat, mondta Deák Dániel.

A szakértő arról is beszélt, hogy bár az látható, hogy a visegrádi négyek együttműködése jelenleg akadozik, Magyarország mégis a szomszédos más államokkal is jó kapcsolatokra törekszik.