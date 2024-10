Orbán Viktor szavait idézik az olasz lapok

Az uniós soros elnöke köntörfalazás nélkül, nyíltan beszélt a kontinens problémájáról a migrációról. A tettek önmagukért beszélnek.

Az illegális bevándorlás következtében növekszik az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia

– írja a lap Orbán Viktor Európai Parlamentben elhangzott felszólalásáról.

Míg az ülésterem jobboldaláról taps, a többi részéről fütyülések kísérték a magyar miniszterelnök felszólalását. De Orbán határozottan folytatta beszédét és kifejtette a migráció megfékezésére alkalmas megoldásokat.

Évek óta azt látjuk, hogy Európára migrációs nyomás nehezedik, mely különösen EU külső határainak jelent nehézséget. Jelentős támogatást kell nyújtanunk ezeknek az országoknak, mivel nemcsak önmagukat, hanem az egész EU-t védik. Csak azok érkezhetnek Európába, akiknek engedélyük van rá. Ha megengedjük, hogy belépjenek, soha nem tudjuk haza küldeni. Minden más megoldás csak illúzió

– idézi a lap a magyar miniszterelnököt.

Azt is kiemelte hogy Roberta Metsola házelnök elmarasztalta a baloldalt, amiért a Bella Ciao dalt énekelték a magyar kormányfő felszólalása után. Metsola szerint egyes európai parlamenti képviselők összekeverték az üléstermet az Eurovíziós Dalfesztivállal.

Felkérte a kollégákat, hogy a hely méltóságának megfelelően viselkedjenek. A Fanpage hírportál arról számol be, hogy a magyar miniszterelnök elleni demonstráció a szélsőbalolaldiaktól, így Ilaria Salistól indult. Őket követték az Ötcsillag mozgalom képviselői és más nem olasz poltikusok, akik felváltva énekelték a Bella Ciao partizán dalt. A forrás közli Pasquale Tridico Ötcsillag Mozgalom képviselőjének kritikáját a soros elnökség kapcsán.

Az ellenzéki politikus szerint az Orbán propaganda idejétmúlt. Az Európai Parlamentben tartott beszédében nem terjesztett elő javaslatokat, megoldásokat, recepteket, arról, hogy hogyan lehetne kihozni a jelenlegi mocsárból az Európai Uniót.

Az Il Fatto Quotidiano portál kiemeli rég nem tapasztalt éles vita alakult ki Ursula Von der Leyen bizottsági elnök és OrbánViktor között. A magyar kormányfő szerint a bizottsági elnöknek végre be kellene ismernie, hogy Ukrajna vesztésre áll. Von der Leyen pedig azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy megnyitotta a kapukat Oroszország és Kína előtt. A forrás kiemeli, hogy Budapest őszinte közvetítő akar lenni és megvédi a szerződésben rögzített előjogokat. Ugyanakkor meggyőződése, hogy az EU-nak változnia kell. Elsősorban a migráció kezelésével kapcsolatban. Idézi a magyar kormányfő szavait, aki felhívta a figyelmet, hogy „az európai határokat meg kell védeni. Külső hotspotok létrehozása nélkül nem lehet megvédeni az EU-t az illegális bevándorlástól.

Rendkívül kemény vita alakult ki az Európai Parlamentben a magyar EU-elnökség prioritásait illusztráló Orbán Viktor miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke között, különös tekintettel a migránsok és az ukrán háború tekintetében

– írja az Ansa hírügynökség.

Idézi, hogy a magyar miniszterelnök az EU-n kívüli hotspotok felállítását szorgalmazza. Arra is kitér, hogy Mario Draghi szavaira hivatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy az unió a lassú haldoklás állapotában van. Felszólította a feleket, hogy gondolkozzanak el azon, hogy milyen stratégiára lenne szükség az ukrán háború győzelméhez. A jelenleg ugyanis vesztésre áll, még akkor is, ha úgy tesznek, mintha nem így lenne.

A hírügynökség kitér arra is, hogy Orbán Viktor közvetett vagy közvetlen kommunikáció elkezdését és a diplomácia útját javasolja a konfliktusban álló felek között. Az Ansa arról is beszámol, hogy Von der Leyen komoly kritikát fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben, amiért szerinte alaposabb ellenőrzések nélkül beengedi az oroszokat az EU-ba. A bizottsági elnök szerint ez nemcsak Magyarország, hanem mind a 27 tagállam számára biztonsági kockázatot jelent. Azt is kifogásolta, hogy Magyarország megengedi a kínai rendőri erők működését. Ez nem az európai szuverenitást erősíti, hanem egy hátsó ajtót nyit a külföldi beavatkozás előtt – mondta Von der Leyen.

Borítókép: Orbán Viktor az EP-ben (Fotó: Csudai Sándor)