A legveszélyesebb szakaszába lép a háború

Az orosz csapatok novemberben több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak el Ukrajnában, ami több mint háromszorosa a múlt év során szerzett területeknek. A legutóbbi előretörések főként a Donyecki régióban, Vuhledar és Kurahove környékén történtek, amelyek a fontos logisztikai csomópontok, például Pokrovszk irányába nyitnak új lehetőségeket Moszkva számára.

A Deep State, az ukránokkal szoros kapcsolatban álló térképelemző csoport adatai szerint az orosz erők az elmúlt héten 235 négyzetkilométert foglaltak el, ami új heti rekordot jelent 2024-ben.

Ezek az előretörések nagyrészt az ukrán védelmi vonalak gyengeségeinek kihasználásából erednek, különösen Kurakhove környékén. A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) szerint a konfliktus ezen szakasza a leggyorsabb előretöréseket hozza az invázió kezdeti hónapjai óta.

A frontvonal „egyre mozgékonyabbá válik” a Donyecki régióban, és ezzel az ukrán hadsereg számára is növekvő logisztikai és stratégiai kihívásokat teremt.

Az ISW szerint az orosz csapatok három lehetséges irányban folytathatják a támadásokat: Velyka Novosilka környékén további bekerítő műveletekkel, Andrijivka irányába haladva az ukrán csapatok körbezárására, valamint Kurakhovétól nyugatra az ukrán visszavonulási útvonalak felszámolása céljából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször hangsúlyozta, hogy a béke csak akkor érhető el, ha Oroszország visszavonul minden megszállt területről, beleértve a Krímet is. Ennek ellenére az ukrán hadsereg jelenleg komoly kihívásokkal küzd: katonai eszközök hiánya és toborzási nehézségek hátráltatják az új egységek felállítását. Az orosz katonai túlerő, valamint a taktikai előnyök, például a logisztikai csomópontok elérése, tovább nehezítik Ukrajna helyzetét.

Az orosz hadsereg előretöréseivel a konfliktus új és veszélyesebb szakaszba lépett, amelyben mindkét fél jelentős kockázatokat vállal. Az orosz célok – a teljes Donbász megszerzése és az ukrán csapatok kiűzése a Kurszki régióból – továbbra is távolinak tűnnek, de a jelenlegi előretörések Moszkva számára új lendületet adhatnak. Ugyanakkor a háború ilyen mértékű eszkalációja mindkét oldalon növeli az emberi veszteségek és az infrastruktúra pusztulásának mértékét.

Az elkövetkező hetekben várható fejlemények döntőek lehetnek: a háború kimenetelét nemcsak a frontvonalakon vívott csaták, hanem a nemzetközi támogatások és az ukrán hadsereg újjászerveződési képessége is meghatározhatják. Az ukrán hadvezetésnek gyors és hatékony válaszlépésekre lesz szüksége, ha meg akarja állítani Moszkva egyre magabiztosabb előrenyomulását.

Borítókép: Ukrán katonák 2S7 Pion önjáró ágyúval lőnek orosz állások felé a donyecki frontvonalon 2024. szeptember 27-én (Fotó: AFP)