A nyugati politikusok most letörlik a könnyeiket

Jelen pillanatban úgy tűnik, a republikánusok számára a legjobb forgatókönyv jött be, talán az összes úgynevezett csatatérállamban győzni fognak – értékelt lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

Gyakorlatilag eldőlt a verseny. Ez abból is látható, hogy [Kamala] Harris lemondta a beszédét, és gyakorlatilag kiürült az eredményvárója helyszíne

– mutatott rá a szakértő.

Az egyik legfontosabbnak számító csatatérállamban Pennsylvaniában a három nagyváros demokrata szavazatai ezúttal nem tudták ellensúlyozni a vidék republikánus voksait – mondta el Magyarics Tamás.

A demokraták szokás szerint megtalálják a bűnbakokat a fehérek és a férfiak körében – hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve, hogy a jelenség hasonlít 2016-hoz, amikor a demokraták szerint azért veszített Hillary Clinton, mert az ország még nem állt készen egy női elnökre.

Pedig a demokraták vereségében sokkal nagyobb szerepet játszott az, hogy az amerikaiak majdnem háromnegyede úgy gondolja a dolgok rossz irányba mennek, az elnök pedig az egyik legnépszerűtlenebb az egész amerikai történelemben – vélte Magyarics Tamás, hozzátéve, hogy a megélhetési költségek, amik kiemelten foglalkoztatják az embereket, jelentősen nőttek a Biden-kormányzat alatt. Emellett Trump változást ígért a bevándorlás tekintetében, amire szintén sok amerikai tekint jelentős problémaként.

A demokrata kampány mindent megtett, hogy elrettentse a választókat Donald Trumptól, lefasisztázták, Hitlerhez hasonlították, autokratának nevezték. Azonban úgy tűnik, ez a taktika nem vezetett sikerre.

Végül is Trump már volt elnök, és nem omlott össze a demokrácia

– világított rá a szakértő, hozzátéve, hogy ha szinte naponta tesznek szélsőséges kijelentéseket Trumpra a demokrata politikusok, az emberek egy idő után immunissá válnak.

Várhatóan bőven háromszáz felett lesz az elektori kollégiumi helyek száma Trump javára, vagyis az eredmény eléggé meggyőző ahhoz, hogy a demokraták ne tudják megkérdőjelezni. Egy demokrata főtanácsadó már el is mondta, hogy tisztességes győzelmet aratott a volt elnök – hívta fel a figyelmet Magyarics Tamás.

Biztos lesznek olyan esetek, ahol visszásságokat fognak feltárni, de ezek érdemben nem befolyásolják a végeredményt – tette hozzá.

A jövőre nézve pedig valószínűleg megpróbálják majd bezárni azokat a kiskapukat, amelyekre az idei amerikai elnökválasztás rávilágított, például a választói névjegyzékbe való regisztrációval kapcsolatban. Ez az állami szintű hatóságok feladata lesz, hiszen az államok saját hatáskörben szervezik a választásokat – magyarázta a szakértő.

Ami az amerikai–magyar kapcsolatokat illeti, azok a legtöbb területen, például katonai együttműködés, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem kérdésében eddig is jók voltak, most azonban politikailag is új helyzet jön, visszaáll egy jóval barátságosabb légkör – mondta Magyarics Tamás.

Az új külügyminiszter valószínűleg nem fogja kiadni mindenkinek, hogy erőltessék rá a többi országra az LMBTQ-jogokat – mutatott rá a szakértő.

Eleve a Trump-adminisztráció maga azon a véleményen van, hogy az Egyesült Államoknak nem az a feladata, hogy mindenkit kioktasson különböző értékekről

– tette hozzá.

Az Európai Uniótól ugyanakkor sokkal többet fog követelni Trump, mind Ukrajnával, mind a NATO-hoz való hozzájárulással kapcsolatban. Emellett a volt elnök által tervezett védővámok is érinthetik a kontinenst.

Az amerikai elnökválasztás eredményének a holnapi Európai Politikai Közösség csúcsra, illetve az uniós vezetők pénteki informális találkozójára gyakorolt hatását illeti, a professzor röviden, de velősen foglalta össze véleményét:

A nyugat-európai politikusok valószínűleg letörlik a könnyeiket

– fogalmazott, hozzátéve, hogy azért sejthető, hogy már felkészültek erre az eshetőségre.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltjének győzelmét ünneplik támogatói (Fotó: AFP)