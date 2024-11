Amerikai elnökválasztás: Orbán Viktor és Giorgia Meloni szerepe a téma az olasz sajtóban

Kiemelt figyelemmel foglalkozik az olasz sajtó Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Korábban fekete bárányként festették le, most azonban kénytelenek elismerni, hogy fontos szerepe lehet a magyar kormányfőnek az Európa és Amerika közötti kapcsolatok kialakításában. Az olasz lapok úgy vélik, hogy az Európai Unió vezetőit felkészületlenül érte Donald Trump győzelme. Az újonnan kialakult helyzetben kulcsfontosságú közvetítő szerep vár Orbán Viktorra.

Thierry Breton volt európai biztos úgy fogalmazott: az EU-nak jobban fel kellett volna készülnie a republikánus jelölt visszatérésére a Fehér Házba.

Megítélése szerint Orbán Viktor lehet Trump referense Európában. A francia politikus az Euronewsnak nyilatkozott, miközben a tagországok vezetői Budapesten az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján tanácskoztak.

Leszögezte: tetszik vagy nem, az európai vezetők közül a magyar kormányfő lesz az első számú kommunikációs partner az újonnan megválasztott amerikai elnök számára. Amikor Trumpnak kételyei merültek fel Európával kapcsolatban, akkor a magyar miniszterelnököt hívta telefonon. Tudjuk, hogy Orbán Viktor fontos szerepet fog betölteni, lehet, hogy egyeseknek nem fog tetszeni, de ez a helyzet – mondta a francia politikus.

Az olasz elemzők szerint a már korábban is egyensúlyra törekvő és közvetítő szerepet betöltő Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek is kiemelt szerepe lesz a kialakult geopolitikai sakktáblán.

Az európai jobboldali erők Donald Trumppal együtt győztesként kerültek ki az amerikai választások után, miközben az európai baloldali kormányok krízisben vannak

– hangsúlyozza a Rai hírügynökség. Szoros együttműködésre lehet számítani Washington és Róma között is. Meloni a győzelem napján felhívta az újonnan megválasztott amerikai elnököt, hogy a legfontosabb nemzetközi politikai dossziékról egyeztessen vele.

A Budapesten megrendezett Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján Giorgia Meloni a sajtónak úgy nyilatkozott, úgy érzi, hogy előnyös helyzetben vannak, hiszen kitűnő kapcsolat fűzi Elon Muskhoz. A magyar fővárosba érkezését megelőzően telefonon egyeztetett az új amerikai elnökség első számú támogatójával, akire nemcsak barátkánt hanem értékes kapcsolattartóként is tekint a jövőben.

Az olasz sajtó kiemeli, Giorgia Meloni a csúcstalálkozón elhangzott felszólalásában arra bátorította kollégáit, hogy ne tekintsenek félelemmel Trump amerikai elnökre, az ugyanis megbocsáthatatlan hiba lenne. Nem szabad védőfalat emelni, inkább párbeszédet kell folytatni és működőképes kapcsolatokat építeni az új washingtoni adminisztrációval. Meloni hangsúlyozta, nem hiszi, hogy Trump és programja problémát jelenthet.

Az olasz miniszterelnök az Albániával kötött megállapodásról, valamint a biztos országoknak számító ügyészségekkel folytatott vitáról is szólt a találkozón. Az európai kollégák kiemelt figyelemmel követték, hiszen ami most Olaszországban történik, az a többi tagországra is hatással van.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)