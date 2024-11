Az amerikaiak Trumppal nemet mondtak a progresszív irányzatra

Fekete Rajmund elmondta, a választási kampány három téma, a gazdaság és az infláció, a bevándorlás, illetve az abortusz köré épült. Ebből kettő – a gazdaság és a bevándorlás –a republikánusoknak volt kedvező, mivel a gazdasági kérdésekben az amerikai középosztály azt érezte, hogy magára maradt. A spanyolajkú szavazókat is Donald Trump tudta jobban megszólítani. Trump kampánya 2020-hoz képest sokkal professzionálisabb, kiegyensúlyozottabb volt.

A demokrata elnökjelölt progresszív, neomarxista, kommunista irányvonalat vitt, amelyben az identitáspolitikával egészítették ki a demokrácia témáját, erre mondtak nemet az amerikaiak

– tette hozzá. Azt mondta, az elnökválasztás eredménye a közvélemény-kutatók hitelességére is ütést mért, amelyek szorosra mérték a két jelölt versenyét. Felidézte, hogy Floridában a választással egyidőben két népszavazást is tartottak a marihuána és az abortusz legalizálásáról, de mindkettő elbukott. Floridában 2016-ban volt olyan megye, ahol Donald Trump 300 ezerrel kevesebb szavazatot kapott ellenfelénél, most több százezer szavazattal ő nyert a demokrata jelölttel szemben.

A Donald Trump elnökválasztási győzelmét hirdető újságok (Fotó: AFP)

A szakértő emlékeztetett arra, hogy a megválasztott elnök az ellene elkövetett merénylet után úgy gondolta, hogy inkább egységre kell az amerikaiakat felszólítani, és azt nyilatkozta, hogy minden amerikai elnöke akar lenni, nemcsak a republikánusoké, hanem a demokratáké is.

Úgy vélte, a republikánusok azzal, hogy megnyerték szenátusi választást, övék a legfelsőbb bíróság és a Fehér Ház, és meglehet a képviselőház is, olyan felhatalmazást kapnak, amellyel élniük kell. Mint mondta, az amerikai–magyar kapcsolatok a gazdasági-kereskedelmi és védelmi-biztonsági kérdésekben adminisztrációkon átívelőek. A politikai kapcsolatok a republikánus adminisztráció alatt kiegyensúlyozottak voltak, 2020 után elmérgesedett a viszony a demokrata vezetés és a magyar kormány között.

Most Donald Trump az elsők között hívta fel telefonon Orbán Viktort, aki már 2016-ban letette a voksát mellette

– fűzte hozzá. A David Pressman amerikai nagykövet jövőjével kapcsolatban azt mondta, amit a diplomata Budapesten csinált, az identitáspolitika exportálása volt, viselkedése diplomáciai értelemben nem megengedhető. Nyilvánvaló, hogy karrierjének vége fog szakadni, és az elnök olyan nagykövetet küld majd Budapestre, akivel személyes jóviszonyt ápol. Szerinte lesz Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti kapcsolatfelvétel, és azt sem tartotta kizártnak, hogy ez már megtörtént.

Trump azért kampányolt a háború befejezése mellett, mert látja, mit okoz világszerte az orosz–ukrán háború. 2016 és 2020 között ő volt az első amerikai elnök, aki nem indított sehol háborút, és leült Vlagyimir Putyinnal, illetve Kim Dzsongunnal tárgyalni, amit akkor sok tanácsadója ellenzett.

Fotó: AFP

Elmondta, nem tartja véletlennek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hirtelen úgy döntött, hogy eljön Budapestre, az Európai Politikai Közösség (EPC) tanácskozására, úgy vélte, kétséges, hogy eljött volna-e, ha nem Donald Trump nyeri a választást. Hozzátette, kétséges az is, hogy jött-e volna mindenki, aki számít az EU-ban. Ők rájöttek arra, hogy Orbán volt az egyetlen politikus, aki végig Donald Trump mellett állt, és ő lesz a kulcs, az amerikai elnök az ő véleményét fogja megkérdezni bizonyos ügyekben – fogalmazott.

Borítókép: Donald Trump egy kampányeseményen (Fotó: AFP)