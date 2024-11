Barcelonát is elmosta az ár + videó

Földi pokollá változik Spanyolország a rendkívüli időjárás miatt. Valencia után tegnap Barcelona megye több települését is elöntötte az ár.

Sok helyen néhány óra leforgása alatt 180 liter eső szakadt le az égből négyzetméterenként.

A barcelonai reptéren legkevesebb hetven járatot töröltek, tizennyolc érkezőt pedig máshová irányítottak át a viharos szél és a felhőszakadások miatt, emellett egy ideig a vonatközlekedés is szünetelt.

#Internacionales | DANA provoca intensas lluvias que han ocasionado graves inundaciones en las localidades de Castelldefels y Gavá, en Barcelona, España.



Video cortesía pic.twitter.com/cL7O37sujq — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) November 4, 2024

Ennek ellenére sehonnan sem jelentettek olyan súlyos katasztrófát, mint a valenciai településekről, ahol múlt kedden pusztított a vihar, amelynek már 217 halálos áldozata van. Lapinformációk szerint hétfőn újabb három holttest került elő a valenciai strandokon, de ezt egyelőre a hatóságok nem erősítették meg.

A mentőcsapatok, a lakosság és az önkéntesek éjt nappallá téve küzdenek, hogy megtalálják az eltűnteket, illetve kipucolják a lakásokat és az utcákat az összehordott járműroncsoktól, hulladékoktól és hordaléktól. Hétfőn már több mint hatezer rendőr és csendőr, közel hétezer katona és kétezer tűzoltó dolgozott a katasztrófa sújtotta településeken.

Az áramszolgáltató közölte, hogy a háztartások 99 százalékában helyreállította a szolgáltatást. Az utak többsége is járható már, de néhány tucat még most is elzárt az árvíz által összesodort roncsok miatt. Az egészségügyi hatóságok eközben fertőzésveszélyre hívták fel a figyelmet, hisz múlt kedd óta áll a víz az érintett településeken.

A rengeteg sérült járműből származó holttest, a szennyvíz, valamint a vegyszerek tökéletes táptalajt teremtenek a betegségeknek, ezért mindenkinek azt javasolták, hogy viseljenek maszkot és védőruhát.

A mentőcsapatok hétfőn az elárasztott, illetve eltorlaszolt alagutakra és parkolóházakra helyezték a fókuszt.

El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo #EADA @EjercitoAire continúa desarrollando acciones de limpieza y apoyo donde es necesario, en este caso, en Catarroja. pic.twitter.com/8MMg0zfLvy — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 4, 2024

Az egyik Valencia melletti kisváros, Aldaya bevásárlóközpontjának mélygarázsából 200 millió liter vizet próbálnak kiszivattyúzni. Az első mentőegységeket hétfő éjjel be tudták küldeni az egyik szintre, ahol ötven járművet vizsgáltak át, egyikben sem találtak holttesteket.

Hozzátették azonban, hogy ez a helyszín akár egy temető is lehet, ugyanis sok eltűntet jelentettek be. Nem kizárt, hogy a keresés során akár több száz áldozatra is bukkanhatnak.

Egy másik mentőegység a szintén valenciai Catarroja egyik szupermarketjének parkolóházába próbált bejutni, amely elnyelte az árvíz által oda sodort autókat. A környékbeliek azt állítják, hogy sikítást hallottak bentről, így elképzelhető, hogy ott is több áldozatot, esetleg túlélőt találhatnak.

A Néppárt vezetője, Alberto Núnez Feijóo eközben sajtótájékoztatón szólította fel a központi kormányt arra, hogy hirdessen végre szükségállapotot a történtek miatt.

Még mindig úgy gondolom, hogy országos vészhelyzet előtt állunk. Ha ez nem az, akkor mi számít annak?

– tette fel a kérdést, majd indítványozta az úgynevezett Valencia-terv kidolgozását is, amelyben részletes javaslatokat fogalmaznának meg a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére.

Borítókép: Elöntötte a víz Barcelona utcáit (Fotó: AFP)