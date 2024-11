Deák Dániel az amerikai választásról: A patrióta erőknek egy komoly győzelme van kilátásban

Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy nagyon esélyes Donald Trump győzelme, a New York Times becslése is most már kilencven százalék feletti bizonyossággal jelzi előre a győzelmét – mondta lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy

a csatatérállamokban is az látszik, hogy Trump sokkal jobban szerepelt, mint ami a várakozása volt, Kamala Harris pedig több államban is rosszabbul szerepel, mint Joe Biden négy évvel ezelőtt.

A politológus hozzátette, az is nagyon fontos, hogy a szenátusban is megvan a republikánusok többsége.

Ez azt jelenti, hogyha Donald Trump nyer, és a szenátusi többség is megvan, akkor elnökként komoly mozgástere lesz belpolitikai színtéren, nem fogják akadályozni vagy gátolni az elnöki tevékenységét. Hogyha ilyen nagy győzelmet arat Donald Trump, és a nagy csatatérállamokat is megnyeri, akkor egyértelműen egy nagyon nagy győzelemről beszélhetünk

Mint mondta, így Donald Trump egy nagy mozgástérrel bíró, erős amerikai elnök lesz, aki véghez tudja vinni az elképzeléseit.

ez egyértelműen azt mutatja, hogy a patrióta erőknek egy nagyon komoly győzelme van kilátásban, és hogyha Donald Trump nyer, akkor értelemszerűen Magyarország külpolitikai mozgástere is jelentősen erősödni fog.

Hozzátette, hiszen ha Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor kijelenthető, hogy a magyar kormányfő, Orbán Viktor az összes nagyhatalom vezetőjével vagy baráti, vagy szoros, vagy erős, pragmatikus partneri kapcsolatot ápol.

Ez nagyon komoly alkupozíciót jelent például a brüsszeli viták során is

Deák Dániel emlékeztetett, láttuk az elmúlt időszakban, hogy a jelenlegi demokrata baloldali adminisztráció az Egyesült Államokban abba az irányba tolja a brüsszeli vezetést, hogy Magyarországgal szemben meglehetősen kritikus legyen és erőteljes nyomásgyakorlást fejtsen ki hazánk irányába. – Ha Donald Trump nyer, akkor ez teljes mértékben meg fog majd változni – jegyezte meg.

Értelemszerűen a békepárti politikai tábornak is komoly győzelmet jelentene, ha beigazolódik a várakozás, és Donald Trump megnyeri az elnökválasztást.

Hiszen Donald Trump egyértelművé tette a választási kampányban, hogy le akarja zárni az orosz–ukrán háborút, ugyanazon az állásponton van a háború ügyében, mint Magyarország, mondta Deák Dániel, és kiemelte, hogy

ez nemcsak Magyarország számára jó hír, hanem egész Európa számára, hiszen látjuk, hogy a gazdaságot jelentősen megviselte Európában a háborús helyzet. Ha vége a háborúnak, az mind a magyar, mind az európai gazdaságra jó hatással lesz.

