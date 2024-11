Dzsihadista sejtet számoltak fel a spanyol rendőrök + videó

Öt nap alatt tíz dzsihadistát tartóztattak le a spanyol rendőrök. Először egy, a marokkói csendőrséggel közös akcióban fogtak el kilenc embert, közülük hat főt spanyol területen, Madridban, Ibizán és Ceutában, hármat pedig a spanyol–marokkói határ közelében fekvő Castillejosban és Tetuánban. Mindannyian ugyanahhoz a sejthez tartoztak, amelyet tavaly év közepe óta figyeltek a hatóságok.

🚩Desmantelado un grupo yihadista que constituía una amenaza real para la #seguridad



👉Los detenidos estaban muy radicalizados y plenamente adheridos a los postulados de DAESH



👉En el día de ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional… pic.twitter.com/BeqaaZXcvE — Policía Nacional (@policia) November 26, 2024

A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint valódi veszélyt jelentettek az állampolgárokra, miután már több merénylet végrehajtásának tervét is kidolgozták, tehát gyakorlatilag készen álltak a merényletekre.

Informatikai eszközök mellett több fegyvert és rengeteg, szélsőséges nézetekről szóló propagandaanyagot is lefoglaltak tőlük.

Az Iszlám Állam (ISIS) kötelékében készültek elkövetni a terrortámadásokat. A közösségi oldalakon példátlanul erőszakos és gyűlöletkeltő tartalmakat osztottak meg, és embereket buzdítottak erőszakos bűncselekmények elkövetésére.

Dzsihadista tevékenységeik részeként nyíltan fenyegették a nyugati társadalmat és a zsidó közösséget, illetve erőszakos bűncselekményekre buzdítottak embereket.

A sejt tagjai közül többen visszaeső bűnözők, korábban is voltak már börtönben, szintén terrorizmussal összefüggésben. A hat spanyolországi gyanúsítottat a bíró már előzetes letartóztatásba helyezte.

A marokkói és a spanyol hatóságok is kiemelték, hogy a Száhel-övezetben az ISIS és más terrorista szervezetek több mint egy évtizede tartó aktív működése mostanra súlyos humanitárius és politikai válságot is okozott, és ezek a csoportok most már az európai biztonságot is súlyosan fenyegetik. Az utóbbi időben ugyan némileg csökkent az aktivitásuk, de csak szeptemberben így is 89 támadást hajtottak végre hat afrikai országban, és több mint félezer embert öltek meg.

Nem sokkal a sejt felszámolása után a másik enklávéban, Melillában is őrizetbe vettek egy radikalizálódott férfit, aki szintén az Iszlám Állam nézeteit terjesztette, és fiatalokat toborzott merényletek elkövetésére. Ez a férfi kapcsolatban állt azokkal a dzsihadistákkal, akiket csaknem egy évvel ezelőtt fogtak el egy másik akcióban, amelyben felszámoltak egy toborzásnak és indoktrinációnak szentelt, erőszakos csoportot.

A belügyminisztérium statisztikái szerint idén már 63 embert tartóztattak le dzsihadista terrorizmus miatt a spanyol biztonsági erők műveletei során. Közülük 59-et Spanyolországban, négyet pedig más országokban.

Borítókép: Illusztráció. Spanyol rendőr (Fotó: AFP)