Így reagált lapunknak Kelemen Hunor az elnökválasztás után

Romania: Presidential election (first round) today:



CIRA exit poll (for 18:00 CET)



Ciolacu (PSD-S&D): 25% (+3)

Lasconi (USR-RE): 18% (+3)

Georgescu (*): 16% (new)

Simion (AUR-ECR): 15% (new)

Ciucă (PNL-EPP): 14% (-24)

Geoană (*): 5% (new)

Kelemen (UDMR-EPP): 4%

Diaconescu (*):… pic.twitter.com/lIopuQBjT6