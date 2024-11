Kis híján meglincselték az árvízkárosultak a spanyol miniszterelnököt + videó

Lincshangulatot váltott ki a spanyol kormányfő az árvízkárosultakból.

Pedro Sánchezt ki kellett menekíteni a valenciai Paiportából, miután az egyik lakó megütötte, majd ezt követően többen is megpróbáltak rátámadni. Mindannyian azt kiabálták neki, hogy gyilkos, és takarodjon el a településről. Miután a biztonsági személyzete beültette őt a kocsijába, az emberek rugdosták, kövekkel dobálták, ütötték a járművet, egyikük majdnem betörte az ablakot egy seprűvel, mielőtt elhajtott volna.

Ciudadanos de Paiporta, Valencia, golpean la camioneta del Pedro Sánchez, presidente de España, quien no iba abordo del vehículo y fue evacuado después de los reclamos de varios vecinos que le lanzaron palos y piedras.





Ahogy arról lapunk is beszámolt, Sánchez a királyi családdal és a Valencia autonóm közösség elnökével érkezett a településre, hogy együttérzését és részvétét fejezze ki a károsultaknak. A keddi vihar, amelynek már 217 halálos áldozata van, Paiportában végezte a legnagyobb pusztítást. Az elhunytak nagy részét is ebben a városban találták meg, és szinte mindannyian az autójukban vesztették életüket, miután elragadta őket az ár. Rengeteg lakó vesztette el mindenét, a mentőcsapatok és a helyiek kedd óta szüntelenül próbálják eltakarítani a toronymagasra felhalmozott roncsokat és hordalékot, illetve felkutatni az eltűnteket. Rettenetesen ki vannak merülve fizikailag és érzelmileg is a tragikus események miatt.

Sánchez látogatása csak olaj volt a tűzre, főleg mert egyre többen érzik úgy, hogy az emberi veszteségek jelentős része elkerülhető lett volna, ha időben figyelmeztetik őket a közelgő természeti csapásra.

A lakók szerint nemcsak a meteorológiai szolgálat, hanem a kormány is felelősséggel tartozik azért, hogy a vészhelyzetre figyelmeztető SMS-ek csak kedd este 8 órakor érkeztek meg a mobiltelefonokra, amikor a megyén áthaladó folyók már gyakorlatilag kiléptek a medrükből.

Sánchez szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján elismerte, hogy hibázhattak, viszont hozzátette, hogy a felelősök felkutatására később kerít sort, mert most az első az áldozatok megkeresése és a károk elhárítása.

A Paiportába érkező VI. Fülöp királyt is megdobálták a helyiek sárral, de ő ennek ellenére nem akarta elhagyni a települést, ahol feleségével, Letizia királynővel beszélgettek a károsultakkal és a mentőegységekkel.

Los reyes de #España, Felipe VI y Letizia, visitaron #Paiporta para brindar consuelo a las víctimas de las recientes inundaciones. Su presencia fue recibida con gratitud por la comunidad, tras la partida de Pedro Sánchez.

„Nem fogunk eltérni az eredeti tervektől néhány erőszakos támadás miatt” – mindössze ennyit mondott Pedro Sánchez a paiportai lakók iránta érzett haragja kapcsán. Hozzátette hogy a vasárnapi támadás ellenére a következő napokban is folytatja a személyes terepszemlét, majd kiemelte, hogy továbbra is tartja magát ahhoz, hogy most nem a tragédia felelőseit kell megkeresni, hanem először meg kell találni a túlélőket, fel kell kutatni az elhunytakat, valamint újjá kell építeni a katasztrófa sújtotta településeket.

Pedro Sánchez se pronuncia tras los altercados en Paiporta, donde ha tenido que ser evacuado: "No nos vamos a desviar pese a algunos violentos marginales"

Valencia régiót közben újabb vihar ostromolja.

Vasárnap késő délután minden lakónak vészjelző SMS-eket küldtek ki, amelyben újabb felhőszakadásokra figyelmeztették őket.

A nap folyamán Murcia régióban is özönvízszerű esőzéseket tapasztaltak, melynek során több településen súlyos áradások történtek, de a károk felmérése még folyamatban van.

Borítókép: Árvízkárosultak Paiportában (Fotó: AFP)