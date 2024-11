Kormányzati túlkapás miatt emelte fel a szavát Elon Musk

Kormányzati túlkapás ellen emelte fel a szavát Elon Musk technológiai milliárdos, miután a New York-i környezetvédelmi hatóságok elaltatták Peanut mókust, aki több mint hatszázezer követővel rendelkezett az Instagramon.

A hatóság nagyjából tíz munkatársa egy névtelen bejelentésre hivatkozva rohanta le Peanut gazdája, Mark Longo házát – számolt be róla a New York Post amerikai napilap. Longónak és feleségének az otthonuk előtt kellett várakoznia öt órán keresztül, míg a házkutatás tartott, még a mosdót is csak rendőri kísérettel használhatták. A környezetvédelmi ügynökök végül magukkal vitték Peanutot és a család Fred nevű mosómedvéjét, és később

mindkét állatot elaltatták.

Longo és felesége könnyek között osztotta meg fájdalmát a közösségi médiában. „Haragszom, szomorú vagyok, undorodom” – mondta a férfi, aki hét évvel ezelőtt fogadta be a mókust, miután annak édesanyját elütötte egy autó. Peanut a Longóék által alapított állatmenhely sarokköve volt – mutatott rá a férfi.

A környezetvédelmi hivatal kegyetlen eljárása óriási felháborodást váltott ki. A hivatalhoz dühös kommentek érkeztek, de maga Elon Musk technológiai milliárdos is megszólalt Peanut tragédiájával kapcsolatban. „Kormányzati túlkapás a gyakorlatban” – írta egy a mókusról szóló poszthoz.

Government overreach in action https://t.co/ymK7HHN9sE — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

Akadt olyan is aki a mesterséges intelligencia segítségével közös fotót generált Peanutról és Donald Trump volt amerikai elnökről, a Republikánus Párt elnökéről – szúrta ki a Breitbart amerikai hírportál. „Semmi baj. Engem is jogtalanul üldöztek” – írta a képhez.

“It’s okay. They wrongfully persecuted me too.” pic.twitter.com/Toth4SyUng — THAT SOUTHERN DUDE (@TSDmemes) November 2, 2024

Longo vizsgálatot követel a környezetvédelmi hatóság döntésének és eljárásának felülvizsgálatára.

Borítókép: Elon Musk dél-afrikai származású amerikai technológiai milliárdos (Fotó: AFP)