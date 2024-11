A dollár globális dominanciájának vége közeleg?

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese szerint a dollárlufi kipukkanása elkerülhetetlen, és súlyos következményekkel járhat a világgazdaságra nézve. Véleménye szerint a világ nem létezhet egyetlen domináns tartalékvaluta mellett, főleg, hogy az Egyesült Államok gazdaságát gyakorlatilag a többi ország folyamatos hitelezése tartja fenn. A volt elnök szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, egy esetleges összeomlás pedig valóban katasztrofális következményekkel járhat – fogalmaz a Lenta.ru.

Vége a dollár dominanciájának? Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a BRICS-csúcstalálkozó ünnepi fogadásán Kazanyban 2024. október 23-án (Fotó: AFP)

Medvegyev elmondta, hogy senki sem érdekelt a dollár hirtelen összeomlásában, beleértve Oroszországot is. Míg a Szovjetunió elszigeteltsége miatt kevésbé érezte volna a dollár leértékelődésének hatását, a modern Oroszország a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szerves része. Ezért a fokozatos átmenet a legcélszerűbb megoldás.

Ahelyett, hogy hirtelen „kitépnénk” a dollárt a rendszerből, jobb lenne fokozatosan csökkenteni a szerepét, elősegítve a fizetési eszközök diverzifikációját és a digitális valuták fejlesztését. Medvegyev hangsúlyozza, hogy az USA, mint a világ vezető gazdasági hatalma, stabilitása kulcsfontosságú a globális gazdaság számára. Egy amerikai gazdasági összeomlás sokkal súlyosabb következményekkel járna, mint a dollár leértékelődése önmagában.

Az oroszellenes szankciók állnak a háttérben?

A Lenta.ru az Asia Timesra hivatkozva megjegyzi, hogy elemzők az oroszellenes szankciókat és az orosz devizatartalékok befagyasztását jelölik meg a dollár gyengülésének egyik fő okaként. Ezek a lépések csökkentik a dollár vonzerejét, és bizonytalanságot keltenek a dollártartalékokkal rendelkező országokban. A Global South jelentős része már most is keresi az alternatívákat, bár teljes mértékben nem tud elszakadni a dollártól. A BRICS országok dedollárizációs törekvései is hozzájárulnak ehhez a folyamathoz. Donald Trump viszont kijelentette, hogy az USA minden eszközzel meg fogja védeni a dollár globális dominanciáját – fogalmaz a Lenta.ru.

Mindeközben, a szakértők véleménye megoszlik a BRICS által kínált alternatíva sikerességét illetően. Eugene Kogan közgazdász például kétségbe vonja, hogy rövid távon létre lehet hozni egy sikeres alternatívát a dollárnak, mivel az USA továbbra is technológiai vezető pozícióban van. A dedollárizációra törekvő országok valószínűleg szankciókkal szembesülnek, ami viszont tovább ösztönözheti az alternatívák keresését. Kogan nem zárja ki, hogy a jövő pénzügyi rendszere a digitális, arany által biztosított valutákra épülhet.

A dollár jövője tehát bizonytalan, de az egyértelmű, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható. A fokozatos átmenet és a diverzifikáció a legkevésbé kockázatos út a potenciális katasztrófa elkerülésére – összegez a Lenta.ru.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő, Putyin elnök szövetségese, aki jelenleg az ország biztonsági tanácsának elnökhelyettese (Fotó: AFP)