Vannak érzések, amiket nem lehet egy szóval leírni, kifejezni. Egy ismerősöm jó tíz évvel ezelőtt Kunhalmi Ágnesre mondta pár sör után, hogy az ő viszonyulása a szocialista kis vihogóhoz ambivalens. Majd kacsintott. Levettem, hogy mire gondol, igazából egyet is értettünk. Nem fontos a történet, csak innen ugrott be a szó – aminek kapcsán majd ki fogok lyukadni oda, ahová majd ki akarok egyszer –, hogy ambivalens.

Azt írja a definíció:

„Az ambivalens kifejezés egyszerre két egymással ellentétes érzés, késztetés jelenlétét vagy gyors váltakozását, ingadozását jelenti. Néha viselkedésre is használják.

A két érzés lehet például boldogság és szomorúság, szeretet és gyűlölet vagy vágyakozás és félelem. Ha ambivalens érzéseid vannak egy kutya befogadásával kapcsolatban, akkor egyszerre szeretnéd is befogadni, meg nem is. Ha egyszerre érzel szerelmet és gyűlöletet valaki iránt, azt úgy is mondhatjuk, hogy ambivalens érzéseket táplálsz az irányába.”

Na, most nekem ez a fogalom az alábbi hír kapcsán ugrott be:

„Orbán már szövetséges, nem célpont” – az Egyesült Államok megszünteti a Szabad Európa magyar kiadását. Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) tájékoztatása szerint a jövőben az amerikai adófizetők pénzét nem használják fel szövetségeseik meggyengítésére, az ügynökség megszünteti a Szabad Európa magyar nyelvű szolgálatát. A Trump-adminisztráció az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja.

A hírt közzétevő Jordan Conradson újságíró az X-en úgy fogalmazott:

„Megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.”

Nekem a Szabad Európa Rádió, a SZER, a gyerekkoromat, és félig a kamaszkoromat jelentette. Azt a konyhát, ahol anyám reggel készítette a kakaót, ahová kiültünk a szüleimmel beszélgetni. Zárójel: mai ésszel el nem tudom képzelni, hogy fértünk el abban a kicsiny helyiségben, hogy tudott ott létezni három ember, hogy nem ütközött össze senki senkivel, hogy tudott étkezni egy család úgy, hogy a könyökök nem ütköznek egymásba, és ha nyúlsz a sóért nem bököd meg a szemben ülő homlokát. Nem tudom, a Kádár-korban hogy képzelték ezeknek az épületeknek az életszerűségét. Már sok évvel később, amikor külön költöztem, laktam egy ideig egy panelben, és az ottani konyháról az emlékem annyi, hogy ha a hosszúkás tér egyik felében megérintem a falat, a másik kinyújtott karom ujja pont hozzáér a szemközti falhoz. Igen, két kézzel átértem a két falat.