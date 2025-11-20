Brüsszel védelem címszó alatt tovább növeli a kontrollt

Magyarország történelme világosan megmutatja, hogy minden korszakban volt egyetlen biztos pont: a szólás szabadsága és a nemzeti önrendelkezés iránti igény. Ezeket kívülről megerősíteni nem lehet, csak elvenni, de ha elvették, akkor a magyarok azt mindig visszakövetelték. A feladat ma sem más: megvédeni jogunkat ahhoz, hogy a saját közösségünkről, országunkról, jövőnkről úgy beszéljünk, ahogy mi akarunk – nem úgy, ahogy brüsszeli tényellenőrök meghatározzák. A demokrácia nyilvánvaló módon az újabbnál újabb brüsszeli hatásköröktől csak gyengébb lesz, nem erősebb.

Erősíteni csak azzal lehet, ha az európai emberek bátran kimondhatják, mi érdekli őket, mitől tartanak, miben hisznek és milyen Európában szeretnének élni

– olvasható az elemzésben.

Borítókép: Európai Uniós zászló (Fotó: AFP)