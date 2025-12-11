Semjén Zsolt: bármi történik, mi nem lehetünk a háború oldalán + videó

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Facebook-oldalára feltöltött új videóüzenetben hangsúlyozta: a kormány számára továbbra is a béke a legfontosabb politikai és erkölcsi cél.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő beszédet mond a Ramsari Egyezményt aláíró városok polgármesterei negyedik találkozójának nyitóünnepségén Tatán (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Mint mondta, a háborús konfliktusokkal kapcsolatban Magyarország álláspontja kezdettől fogva következetes volt, és mára egyre világosabbá válik, hogy ebben „nekünk volt igazunk”.

Legeslegfontosabb a háborúnak a kérdése. És ebben megint a helyzet az, hogy ugyanaz az igazság benne, mint a migráció tekintetében. Nekünk volt igazunk, és nyilvánvalóvá vált, hogy igazunk van. Azért ez nem volt olyan egyszerű dolog az elején, mint ahogy most látszik

– fogalmazott a politikus.

Semjén Zsolt emlékeztetett:

a magyar kormány álláspontja nemcsak politikai, hanem erkölcsi alapokon is nyugszik.

A beszédben a Bibliából idézett, amikor a béketeremtés keresztény kötelességéről beszélt:

„A végső dolog az volt, amit az Úr Jézus mondott, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert Isten fiainak fogják hívni” – mondta.

Tehát következésképpen bármi történik, mi nem lehetünk a háború oldalán

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.