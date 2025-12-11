MagyarországbéketeremtésSemjén Zsoltháború

Semjén Zsolt: bármi történik, mi nem lehetünk a háború oldalán + videó

A migráció és a háború kérdésében is igaza volt a magyar kormánynak – hangsúlyozta Semjén Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videójában. „Mi nem lehetünk a háború oldalán!” – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:57
Fotó: - Forrás: MTI/EPA
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Facebook-oldalára feltöltött új videóüzenetben hangsúlyozta: a kormány számára továbbra is a béke a legfontosabb politikai és erkölcsi cél. 

Tata, 2025. november 27. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő beszédet mond a Ramsari Egyezményt aláíró városok polgármesterei negyedik találkozójának nyitóünnepségén Tatán 2025. november 27-én.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő beszédet mond a Ramsari Egyezményt aláíró városok polgármesterei negyedik találkozójának nyitóünnepségén Tatán (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Mint mondta, a háborús konfliktusokkal kapcsolatban Magyarország álláspontja kezdettől fogva következetes volt, és mára egyre világosabbá válik, hogy ebben „nekünk volt igazunk”.

Legeslegfontosabb a háborúnak a kérdése. És ebben megint a helyzet az, hogy ugyanaz az igazság benne, mint a migráció tekintetében. Nekünk volt igazunk, és nyilvánvalóvá vált, hogy igazunk van. Azért ez nem volt olyan egyszerű dolog az elején, mint ahogy most látszik

– fogalmazott a politikus. 

Semjén Zsolt emlékeztetett: 

a magyar kormány álláspontja nemcsak politikai, hanem erkölcsi alapokon is nyugszik. 

A beszédben a Bibliából idézett, amikor a béketeremtés keresztény kötelességéről beszélt:

„A végső dolog az volt, amit az Úr Jézus mondott, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert Isten fiainak fogják hívni” – mondta. 

Tehát következésképpen bármi történik, mi nem lehetünk a háború oldalán

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. 

Borítókép: Éjszakai orosz rakéta- és dróntámadás után oltanak tűzoltók a Kijevben (Fotó: MTI/EPA)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

