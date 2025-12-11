Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságzeneszámmédiatanácsműsorszámbanbírság

Nem viccelt a Médiatanács: többmilliós bírságot szabott ki egy zeneszám miatt

Jelentős bírságokat szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A hatóság két médiaszolgáltatóval szemben a klasszifikációs előírások megsértése miatt, további tíz szolgáltatót pedig a műsorkvóták adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása miatt büntette meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Sajtóközlemény MNHH2025. 12. 11. 10:03
Forrás: Shutterstock
Jelentős összegű bírságot szabott ki a Médiatanács egy zeneszám miatt – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). 

Presenter working at the radio broadcasting studio, professional microphone in the foreground
Két médiaszolgáltatót és tíz médiaszolgáltatótbírságolt meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (Fotó: Shutterstock)

Az NMHH Médiatanácsa két médiaszolgáltatóval szemben a klasszifikációs előírások megsértése miatt büntetett, további tíz szolgáltatót pedig a műsorkvóták adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása miatt szankcionált.

A közlemény szerint a Rádió 1 a szeptember 10-én 17 órakor kezdődő Rádió 1 Live Mix című műsorszámban, valamint annak szeptember 11-i ismétlésében sugárzott zeneszámmal sértette meg a műsorszámok korhatári besorolására és sugárzási időpontjára vonatkozó jogszabályokat. 

A Médiatanács ezért 11 millió 150 ezer forint bírságot rótt ki 

a Radio Plus Kft.-re, emellett kötelezte a jogsértés tényének közzétételére. A médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 275 ezer forint bírsággal sújtották az ismételt jogsértés miatt.

A TV2 is megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket az A kísértés című műsorszám 2025. augusztus 31-i, 21:12-kor sugárzott adásával. A testület a TV2 Zrt.-t 2,2 millió forint bírság megfizetésére, valamint a jogsértés tényének közzétételére kötelezte. A vezető tisztségviselőre 200 ezer forint bírságot rótt ki az ismételt jogsértés miatt.

Tíz további lineáris audiovizuális médiaszolgáltatót azért szankcionált a Médiatanács, mert nem teljesítették a műsorkvóták ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüket 2025. május 1. és augusztus 31. között.

Ezen kívül a Tilos Rádió (Budapest 90,3 MHz) 2025. október 13–19. között sugárzott műsorával megsérthette a hatósági szerződésében foglalt kötelezettségeket, ezért a testület eljárást indított a TILOS Kulturális Alapítvány ellen.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje, jegyzőkönyvei és határozatai a testület honlapján érhetők el. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


