Minden eddiginél nagyobb sztárparádéval készül a 2026-os Deja Vu fesztivál

A Deja Vu fesztivál évek óta az ország legkedveltebb retró bulija, de 2026-ban tényleg időgéppé változik. Grammy-díjas ikonok és korszakalkotó slágergyárosok állnak majd egymás után színpadra négy napon át. A szervezők szerint ez lesz minden idők legnagyobb zenei időutazása Szegeden – és a névsor alapján nem nehéz elhinni.

Timbaland is fellép a Deja Vu fesztiválon 2026-ban ( Forrás: Timbaland Facebook-oldala)

Flo Rida a Deja Vu fesztiválon

A 2000-es évek egyik legnagyobb himusza, a Low 2007-ben robbantotta fel a világ toplistáit – és Flo Rida azóta is ontja a bulislágereket. A Right Round, a Wild Ones, a Good Feeling vagy a Club Can’t Handle Me világszerte több milliárdos nézettséget hozott neki.

Most először Szegeden hozza el élőben a napfényes floridai életérzést.

Timbaland először lép fel Magyarországon

A világ egyik legnagyobb hatású producere és rappere, a négy Grammy-díjas Timbaland sosem lépett még fel itthon, most viszont végre élőben hallhatjuk tőle a The Way I Are, a Give It to Me, a SexyBack és az Apologize ikonikus hangzását. Spotify-on 26 millió hallgatója van, videóit több mint hárommilliárdszor nézték meg – nem véletlenül tartják zseniális újítónak.

A nagy visszatérők: Cascada, Inna, Basshunter

A Cascada mindig hazajár Szegedre, most is telt házas tombolást ígér. Inna, a 2000-es évek egyik legnagyobb slágergyárosa, többek közt a Hot, a Rock Your Body és a Deja Vu énekesnője is megtáncoltatja a közönséget. Basshunter fellépésével pedig az egyik legnagyobb európai dance-hangzás tér vissza.

A legendák, akik nélkül nincs retro buli

Az idei lineup különlegessége, hogy több ikonikus sztár először lép színpadra a Deja Vu fesztiválon.

A Total eclipse of the heart, a Holding out for hero, és az It’s a heartache énekesnője, Bonnie Tyler először érkezik Szegedre.

A világsztár több mint ötvenmillió eladott lemezzel büszkélkedhet, de 14 millió havi hallgatója van a Spotify-on és 2,5 milliárd megtekintése a YouTube-on.

A holland Vengaboys a kilencvenes évek végének és a 2000-es évek elejének legnagyobb partiikonjai. Többek között a Boom, Boom, Boom, a We Like to Party, az Up & Down című sláger fűződik a banda nevéhez. Ők is itt buliznak majd a Tisza-partján.