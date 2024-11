Több mint százezren követelték a valenciai elnök lemondását az árvízkatasztrófa miatt + videó

Körülbelül 130 ezer résztvevő követelte a regionális elnök lemondását szombaton a spanyolországi Valenciában. Az emberek mérhetetlenül dühösek többek között Carlos Mazónra amiatt, ahogyan a több mint kétszáz emberéletet követelő természeti csapás okozta vészhelyzetet kezelte.

Gran manifestación en Valencia pidiendo la dimisión de Mazón. pic.twitter.com/UsLvV0h5yS — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 9, 2024

A szervezők beszédei előtt egy percig tartó néma csenddel tisztelegtek az áldozatok és hozzátartozóik előtt, majd a tömeg a demonstráció teljes idején a „gyilkos” és a „mondjon le” szavakat skandálta a városháza elé összehívott megmozduláson.

Una marcha multitudinaria pide en Valencia la "dimisión de Mazón" por su gestión de la DANA



Desde la plaza del Ayuntamiento, recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta llegar al Palau de la Generalitat.



📷 EFE/ Reuters/ EPhttps://t.co/3FMFKfUlvk pic.twitter.com/1qW4Pq9u0j — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 9, 2024

A katasztrófa több érintettje is kiáltványokat olvasott fel, melyekben kijelentették, hogy politikusok, köztük a valenciai elnök is szégyenletes dolgokat tett október 29-én, amikor a történelmi vihar lesújtott Valencia, Kasztília-La Mancha és Andalúzia régióra, utalva azokra a kommunikációs hibákra és késlekedésekre, melyeket pénteken hoztak nyilvánosságra, és amelyekről lapunk is beszámolt. A felszólalók közölték, hogy amellett, hogy a valenciai régióvezető lemondását akarják, azt is el kívánják érni, hogy jogi eljárás induljon annak érdekében, hogy minden más érintett is felelősségre legyen vonva a vihar és az áradások tragikus következményeiért. Megjegyezték, hogy a valenciai kormány mindenáron el akarja kendőzni saját hanyagságát, nem hajlandó beismerni késlekedését sem a vészhelyzet bejelentése, sem a mentőcsapatok érkezése kapcsán, amit elfogadhatatlannak tartanak.

📹 Se han vivido momentos de tensión en la Plaza del Ayuntamiento entre algunos manifestantes y la Policía Nacional



🎙️ @lvallescusi: "Hemos visto a gente con cepillos y monos de trabajo manchados de barro o banderas de la Comunitat con un crespón negro" https://t.co/Cojk9xdSLR pic.twitter.com/tD86v2aqh9 — Radio Nacional (@rne) November 9, 2024

A több tízezres tömeg ugyanakkor a központi kormányt is bírálta, mondván határozottan és azonnal kellett volna nyomást gyakorolnia a valenciai kormányra annak érdekében, hogy minden rendelkezésre álló erővel segítsék az embereket az életük újjáépítésében, de ők is ugyanúgy késlekedtek, ahogy Carlos Mazón.

A tüntetés nem volt konfliktusmentes. A rendőrség összetűzésbe került több szélsőségesen viselkedő résztvevővel is, akik fáklyákat, sarat, festéket és egyéb tárgyakat dobtak a valenciai városházára, a céljuk pedig a gyanú szerint az volt, hogy felgyújtsák az épületet.

Ya la está liando la izquierda en la manifestación contra Mazón en Valencia. En eso nunca fallan.



Coger la pala para ayudar a quitar el barro, eso ya les cuesta más. pic.twitter.com/3Wg0x7Jqt5 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 9, 2024

Valencia polgármestere megpróbálta nyugalomra inteni az embereket, kiemelve, hogy a konfrontáció és a vandalizmus soha, semmire nem jelent megoldást. María José Catalá hangsúlyozta, hogy most az érintett települések és lakóik támogatása a legfontosabb.

Insisto, el vandalismo no es la solución.



Somos municipio afectado, y estamos destinando muchísimos recursos y medios para ayudar a las pedanías y municipios que siguen sufriendo los efectos de esta tragedia. pic.twitter.com/nb8xwk7JV0 — María José Catalá (@mjosecatala) November 9, 2024

A Valenciában zajló demonstráció után Madridban is követelték szombaton a valenciai vezető lemondását, szolidaritást vállalva a katasztrófa által sújtott lakosokkal.

Közben a mentőcsapatok újabb holttestet találtak a katasztrófa által leginkább sújtott valenciai településektől húsz kilométerre fekvő Albuferában. Az áldozatok száma vele együtt hivatalosan 222 fő, akik közül 214-en Valencia régióban hunytak el, hetet Kasztília-La Manchában, egy főt pedig Andalúziában találtak meg. Hétvégén megerősített létszámmal tovább folytatják az eltűntek keresését és a romok eltakarítását.

Borítókép: Tüntetés Valenciában, hogy tiltakozzanak a közelmúltbeli áradások politikai kezelése ellen a spanyolországi Valenciában 2024. november 9-én. (fotó: AFP)