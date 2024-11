Trump ledobta a bombát: Kennedy és Musk is kulcsszerepet kaphat az új kormányban!

Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi elnöke és a Republikánus Párt elnökjelöltje részletes interjút adott Tucker Carlsonnak, amelyben számos izgalmas részletet árult el terveiről egy második elnöki ciklus esetén. Az interjúban Trump többek között beszélt Robert F. Kennedy Jr. és Elon Musk lehetséges szerepéről az új kormányzatban, az energiapolitika átalakításáról, korábbi munkatársairól és ellenfeleiről is.

Kennedy az egészségügyért, Musk a költségcsökkentésért felelhet

Trump elmondta, hogy nagyra értékeli Robert F. Kennedy Jr. munkásságát az egészségügy területén, és szívesen látná őt ebben a pozícióban:

Bobby nagyszerű. Azt akarom, hogy az egészségüggyel foglalkozzon. Szerintem senki sem ért hozzá jobban. Azt hiszem, sok mindenben igaza van, amiről beszél, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egy egészséges ország.

Elon Muskkal kapcsolatban Trump kiemelte, hogy a Tesla vezére hatalmas költségcsökkentést tud elérni a kormányzatban:

Elon szerint 2 billió dollárt tud lefaragni a kormányzati költségekből anélkül, hogy ez bárkit is érintene. És én hiszem, hogy képes rá. Valójában ezt akarja csinálni, nem akar miniszter lenni.

Energiapolitika: vissza a fosszilis energiahordozókhoz

Trump élesen bírálta a jelenlegi kormányzat energiapolitikáját, és jelezte, hogy újra az olaj- és gázkitermelésre helyezné a hangsúlyt:

Németország megpróbált teljesen zöld lenni, és majdnem tönkretették az országot. Mi olajat és gázt fogunk kitermelni, mert ezzel rengeteg pénzt tudunk csinálni. És ez tiszta energia lesz.

Az elektromos autókkal kapcsolatban szkeptikus álláspontot fogalmazott meg:

Az elektromos autókkal az a baj, hogy nem mennek messzire, túl drágák, és Kínában fogják őket gyártani. Három apró probléma.

Éles kritika korábbi munkatársakról és ellenfelekről

Trump nem kímélte korábbi munkatársait és politikai ellenfeleit sem. John Boltonról, egykori nemzetbiztonsági tanácsadójáról így nyilatkozott:

Bolton egy igazi balfék. De azt hittem, nagyszerű lesz, mert olyan ostoba volt. Olyan volt, mint egy kazán. Minden alkalommal, ha valaki lelőtt egy kis szar drónt, ami kb. 15 dollárba került, háborúba akart menni Oroszországgal.

Hasonlóan kemény szavakkal illette Liz Cheney-t, Dick Cheney lányát, akit „gyengeelméjű radikális háborús sólyomnak” nevezett. A volt elnök nem rejtette véka alá véleményét a Bush és Cheney családról sem, kritikusan értékelte az iraki inváziót és Scooter Libby ügyében Bush elnök tétovázását. Trump több alkalommal utalt a „belső ellenségre”, ami a CIA-ra, az FBI-ra és a médiára is vonatkozott, akiket a Demokrata Párt érdekében tevékenykedő, hazugságokat terjesztő szereplőkként jellemzett.

A motiváció forrása Amerika nagysága

Az interjú elején Tucker Carlson felveti a kérdést, mi motiválja Trumpa folyamatos politikai aktivitást, a rengeteg támadás ellenére. Trump válaszában elismeri, hogy könnyebben is élhetné az életét – például egy tengerparton –, de hangsúlyozza, hogy az „America First” és a „Make America Great Again” elveinek szolgálata a valódi motivációja. A több évnyi támadás dacára – amelyeket maga is elismert – Trump a jövőre koncentrál, a pozitív gondolkodás erejében hisz.

Kiemelte, hogy a 2016-os és 2020-as választásokon elért eredményei megerősítették benne ezt az elhatározást. Kifejti, hogy a 2020-as választások után, látva Joe Biden látszólagos inkompetenciáját és a határok kontrollálatlanságát, úgy érezte, hogy kötelessége újra elindulni az elnöki posztért. Hozzátette, a Biden adminisztrációjának kudarcait, például az afganisztáni kivonulás katasztrofális menetét és a határok elárasztását, amelyeket a nemzet biztonsága és jóléte elleni súlyos fenyegetéseknek tart.

Ez a helyzet ad számára újabb erőt a küzdelemhez, és újra elnökként kívánja helyreállítani Amerika nagyságát.

Határvédelem: A legnagyobb probléma

Trump többször is hangsúlyozta, hogy a határvédelem az Egyesült Államok legfontosabb problémája. Szerinte a törvénytelen bevándorlás, a bűnözők és kábítószer-kereskedők beáramlása fenntarthatatlan állapotot teremt, és komoly veszélyt jelent az ország biztonságára és gazdaságára nézve.

Az „orosz kapcsolat” hamis vádak

Trump részletesen beszélt az „orosz kapcsolat” vádjairól, amelyeket egy teljes hazugságnak nevezett. Kiemelte a Mueller-jelentésben történt teljes felmentését és elítélte Adam Schiffet, aki szerinte tudatosan terjesztette a hamis információkat fia, Donald Trump Jr. ellen. Trump hangsúlyozta, hogy Schiff tudta, hogy a vádak alaptalanok, mégis nyilvánosan terjesztette őket. Emellett bejelentette, hogy beperelte a New York Times-t és a Washington Postot is. Trump a vádakat Hillary Clinton választási vereségének leplezésére tett manipulációs kísérletként értékelte. Arról is beszélt Donald Trump, hogy ő volt, aki leállította a Északi Áramlat 2 gázvezeték építését, ami pedig nem az oroszoknak kedvezett így.

A „problémák” gyökerei: Ostobaság, gyűlölet vagy csalás?

A beszélgetés során Trump az ellenfelei motivációit is elemezte. Feltette a kérdést, hogy miért tartják annyira fontosnak a férfiak részvételét a női sportokban, a „transznemű műtéteket” és a nyitott határokat.

Három lehetséges magyarázatot adott: ostobaság, hazájuk iránti gyűlölet vagy a választási csalás.

Véleménye szerint az ellenfelei nagyszerűen csalnak a választásokon, ami kizárja az ostobaság lehetőségét.