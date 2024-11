Újabb pusztító viharra figyelmeztetnek a meteorológusok Spanyolországban

Újabb pusztító vihar fenyegeti Spanyolországot. Közel két héttel a Valencia régiót sújtó, több mint kétszáz halálos áldozatot követelő, felhőszakadások által kiváltott áradások után ismét ítéletidőre figyelmeztetnek a dél-európai ország meteorológusai. Az Állami Meteorológiai Ügynökség (AEMET) a megszokott, színek alapján besorolt riasztás helyett azonban egy komolyabb veszélyre utaló, különleges figyelmeztetést adott ki, mivel szerdától jelentős hőmérséklet-csökkenés, valamint újabb özönvízszerű esőzések várhatók a Baleár-szigeteken és a Földközi-tenger part menti régióiban, Andalúziában, Murciában, Valenciában és Katalóniában.

🔴 La AEMET avisa de precipitaciones fuertes o torrenciales a partir de mañana en el Mediterráneo y Baleares.



El grado de probabilidad, según este aviso, es del 70%, lo que considera el organismo como muy alto#Canal24Horas

▶️ https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/CszM5nSuIy — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 11, 2024

A valenciai történelmi természeti csapás hatására már most arra kérik az érintett régiók lakóit, hogy az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a következő napokban lehetőleg maradjanak a lakásukban és ne induljanak el sehova autóval. A mentőcsapatok eközben még mindig legkevesebb harminc személyt eltűntként tartanak nyilván Valenciában, akiknek a felkutatását ezen a héten is folytatják. Most már az árvíz sújtotta településektől távolabb eső községekben keresik őket. A halálos áldozatok száma a hatóságok legutóbbi tájékoztatás szerint 222 fő.

En medio de la tragedia han surgido historias de compañerismo, amistad y ayuda entre civiles y militares unidos con un mismo fin.



Segundo, sus operarios del ayuntamiento de Barcelona y nuestros aviadores de la B.A de Cuatro Vientos trabajan mano a mano en Valencia.@Defensagob pic.twitter.com/vMyeBqS2Jk — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 10, 2024

Az emberi veszteségek mellett a régió tetemes károkkal kénytelen szembenézni, az utcák, lakások és egyéb létesítmények takarítása sok helyen még mindig végeláthatatlannak tűnik és továbbra is több ezer önkéntes segít a kárelhárításban. A kevésbé sújtott településrészeken viszont hétfőn újra meg tudtak nyitni néhány vendéglátóegységet és üzletet, valamint néhol a tanítás is újraindult.

Con el barro más allá de las rodillas seguimos colaborando en el desescombro y limpieza de las calles de los municipios más afectados por la #DANA #Massanassa #Valencia pic.twitter.com/uY7Ti4uOjP — Policía Nacional (@policia) November 11, 2024

Pedro Sánchez kormányfő hétfő déli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a Miniszterek Tanácsa újabb segélycsomagot hagyott jóvá a térségnek, mely 110 kárelhárítást célzó intézkedést tartalmaz közel négymilliárd euró értékben.

🔴EN DIRECTO



Rueda de prensa del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, para informar sobre las nueva ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros y Ministras, para paliar los efectos de la #DANA. https://t.co/bvm8KnmXMn — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 11, 2024

Carlos Mazón, Valencia elnöke is megszólalt, miután szombaton 130 ezer ember követelte azonnali lemondását a vihar következményei miatt. A spanyolok szerint az emberi veszteség csökkenthető lett volna, ha a politikai vezetők, köztük Mazón, valamint a szakszolgáltatók illetékesei nem késlekednek, illetve betartják a kommunikációs előírásokat. A valenciai régióvezető ugyanakkor közölte, hogy nem mond le, mert nem fogja cserbenhagyni a lakosságot, viszont nem tartja kizártnak, hogy a hét második felében több kormánytagot is felment pozíciójából, akik feltételezhetően nem a megfelelő döntéseket hozták meg az ítéletidő idején és utána.

Az egész valenciai kormány most teljes mértékben a helyreállításra koncentrál, és a legjobb tudásunk szerint cselekszünk. Igaz, hogy parlamenti meghallgatást is tartunk, de erről majd csütörtöktől beszélünk. Addig is időnk száz százalékát a normalitás visszaállítására fordítjuk

– mondta Mazón a média képviselőinek Torrentben, ahol a település polgármesterével együtt jelentette be a Valenciába vezető út sikeres helyreállítását.

Avanzamos en Torrent. Reconstrucción de la CV33 en tiempo récord. Gracias por el increíble esfuerzo. pic.twitter.com/4qhdKHwGk9 — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) November 11, 2024

Mazón a sajtótájékoztatón elismerte, hogy ők is hibákat követtek el, de szerinte elsősorban a központi szocialista kormány felelős az október 29-i vihar tragikus következményeiért. Megjegyezte, hogy a Pedro Sánchez vezette kabinet a kezdetektől fogva nagyon lassan reagál a katasztrófára. Legutóbb például a valenciai vezetés teherautókat kért Madridtól, amelyekre a duguláselhárítási munkák végrehajtásához lenne szükség, de három napja nem reagálnak a segítségkérésre. Mazón szerint ezek a munkálatok rendkívül sürgősek annak érdekében, hogy elkerüljék a súlyos közegészségügyi problémákat.

Borítókép: Súlyos károkat hagyott maga után a spanyolországi vihar (Fotó: AFP)