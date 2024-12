Dömötör Csaba: Akasztják a hóhért + videó

Akasztják a politikai hóhért. Ezt is nyugodtan mondhatnánk a Didier Reynders körül kirobbant botrányra – fogalmazott Dömötör Csaba. Az európai parlamenti képviselő a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett, az egyik leköszönő uniós biztos pénzmosással vádolják a belga hatóságok.

Az egyik legnagyobb hatalmú biztos volt ő, és na miért is felelt? Igazságügyekért. És így éveken át oktatott minket demokráciából, értékekből és korrupció elleni küzdelemből

– fogalmazott Dömötör Csaba, és kiemelte,

A pénzmosással vádolt Didier Reynders az egyik fő felelőse annak, hogy visszatartják a nekünk járó uniós pénzeket.

Az EP-képviselő hozzátette:

Ugyanez az ember a gyanú szerint éveken át mosott tisztára nagy összegeket belga szerencsejátékokon keresztül.

Az eljárás lényege az lehetett, hogy az ismeretlen eredetű pénzeket megjátszotta a lottón vagy sorsjegyeken, és az így született nyereményt a saját számlájára utalta, így már jogszerűnek tűnhetett.

A politikus kifejtette, hogy

A hatóságok előtt ismert pénzmosási eljárásról van szó, bár elsősorban drogdílerek szokták ezt csinálni. Reynders úr ezt a gyakorlatot még belga miniszterként kezdte, aztán biztosként folytatta éveken keresztül. Közben, és micsoda furcsa szeszélye ez a véletleneknek, a nemzeti lottójátékok kikerültek a pénzmosás elleni uniós szabályok hatálya alól. Azért, mert mint mondták, ezek alacsony kockázatúak.

Dömötör Csaba hozzátette, „bárhogy is haladjon az eljárás, Reynders urat a belga és az uniós jogszabályok is szépen védik. Például részben még úgy is védi őt a mentelmi joga, hogy december elseje óta semmilyen hivatalos tisztséget nem tölt be. Ráadásul volt belga miniszterként ahhoz, hogy bíróság elé álljon, a belga parlament jóváhagyása is kell”.

Így megy ez a kifent demokráciákban. Reynders urat egyébként Teflon Didiernek is hívják a hazájában, mert eddig mindent megúszott

– emelte ki az EP-képviselő, és emlékeztetett, Reynderst vádolták már korábban is súlyos korrupcióval, vádolták például azzal, hogy fegyverkereskedőktől vagy afrikai elnökjelöltektől érkező kenőpénzeket mosott tisztára, akkor épp műkincseladásokkal.