Karácsony a világűrben: így ünnepelnek az űrhajósok

A világűrben töltött karácsony egyszerre különleges és emlékezetes élmény az űrhajósok számára. Az ünnepek hagyománya egészen 1965-ig nyúlik vissza, amikor a Gemini 6A küldetés során az űrhajósok először játszották le a „Jingle Bells” dallamát az űrben. Az első hivatalos karácsony azonban az Apollo-8 legénységéhez fűződik, akik 1968-ban a Hold körüli pályáról küldtek meghitt üzenetet a Föld lakóinak.

A világűrben töltött karácsony egyszerre különleges és emlékezetes élmény az űrhajósok számára

(Fotó: AFP)

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) 2000-es indulása óta minden évben ünnepelnek az űrben.

A tradíciók az évtizedek során formálódtak: az 1973-as Skylab legénysége például konzervdobozokból készített karácsonyfát, amely azóta is emblematikus példája az űrbéli kreativitásnak. A családdal való kapcsolattartás is hagyomány: már az első űrhajósok is beszélhettek szeretteikkel műholdas kapcsolaton keresztül, amely szokás azóta is töretlen.

Karácsony az űrállomáson

Az ISS fedélzetén a legénység minden évben nemzetközi hagyományokat ötvöz, hiszen az állomás sokszínű csapata eltérő kultúrákból érkezik. Egyes orosz kozmonauták a Juliánusz-naptár szerint január 7-én tartják karácsonyt, míg mások a december 25-i dátumhoz ragaszkodnak. A modern szokások között szerepel, hogy az állomás felett elhaladó földi időzónákhoz igazítva több helyi időpontban is boldog új évet kívánnak az irányítóközpontoknak.

A karácsonyfa, bár apró és műanyag, állandó szereplője az ünnepnek. Az űrhajósok néha egymást is meglepik apró ajándékokkal. 2010-ben például a Földről érkező utánpótlással ajándékcsomagokat is küldtek a legénységnek, amelyek reggelre már a hálófülkék ajtaján vártak. A közös vacsoránál gyakran speciális, rehidratált ételeket fogyasztanak, amelyek ízben és állagban felidézik a hagyományos karácsonyi fogásokat.

Idén két űrhajós, Suni Williams és Butch Wilmore különösen emlékezetes karácsonyt ünnepel. Ők azóta tartózkodnak az ISS fedélzetén, hogy 2024 júniusában fellőttek, és a visszatérésük a Dragon űrhajó technikai problémái miatt késlekedik.

A karácsonyi készülődés során egy Instagram-posztban pózoltak mikulássapkában, miközben rádión beszélgettek földi irányítóikkal.

Bár a családjuktól távol ünnepelnek, az ISS közössége pótolja az otthon melegét. Andrew Morgan 2019-es karácsonyára visszatekintve elmondta, hogy a nemzetközi legénységgel együtt megosztott ünnepi hagyományok teszik igazán különlegessé a világűrben töltött karácsonyt.

Az egyetlen, ami hiányzik az űrbéli karácsonyból, az az alkohol, hiszen a szigorú víz-újrahasznosítási rendszer miatt tiltott bármilyen szeszesital fogyasztása.

Így az űrhajósoknak le kell mondaniuk a forralt borról vagy a tojáslikőrről. Ennek ellenére a hangulatot nemcsak a közös ünneplés, hanem a technikai különlegességek, például az űrből indított karácsonyi üzenetek is emelik.

Bár a család hiánya megnehezíti az ünneplést, az ISS fedélzetén töltött karácsony mélyebb jelentést kap: az emberiség globális összefogásának szimbóluma, amely még a világűr határain is átnyúlik.

Borítókép: Don Pettit és Suni Williams, a NASA űrhajósai egy vidám ünnepi portrén pózolnak (Fotó: NASA)