Kudarcba fullad az áldozatok felkutatása a spanyolországi özönvíz helyszínén + videó

Nem találják a spanyolországi áradások eltűntjeit. Múlt hét óta az összes keresőakció kudarcba fulladt Valencia régióban, ahol az október végi ítéletidőt követő áradásokban 222 ember vesztette életét. A szakemberek három férfit és egy nőt keresnek még, de a sok sár, a növények és a törmelékek megnehezítik a munkájukat. Véleményük szerint előfordulhat, hogy végül meg sem találják őket, de egyelőre nem fújják le a kutatást, mivel találtak már olyan áldozatot is, akit a tartózkodási helyétől több mint ötven kilométerre sodort el az özönvíz.

Legutóbb múlt hétfőn találták meg egy férfi holttestét Villamarxant és Sot de Chera között, akit négyéves gyermekével együtt ragadott el az ár. A kisfiú testét már november 1-jén megtalálták.

Közben a takarítási munkálatok sem értek még véget Valencia autonóm közösségben. Több mint egy hónappal a történtek után még kedden is közel négyszáz tűzoltó, nyolcezer katona és több száz önkéntes dolgozott az érintett településeken. Az állampolgárok eközben ismét tüntettek Valencia belvárosában, és követelték a régióvezető, Carlos Mazón, valamint Pedro Sánchez miniszterelnök lemondását. Továbbra is úgy gondolják, hogy közvetve ők felelősek a halálos áldozatok példátlanul magas számáért, mivel a lakosság riasztása és az utó-, illetve mentési munkálatok kapcsán is rengeteg hiányosság történt. A szocialista kormányfővel szemben ráadásul már nem csak emiatt dúl a népharag.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, november elején Sánchez és a királyi pár ellátogatott a katasztrófa epicentrumába, Paiportába, hogy személyesen fejezze ki együttérzését a helyiekkel. A lakók azonban tárt karok helyett sárdobálással és füttyszóval fogadták.

A Pedro Sánchez no le va a gustar que le recordemos su huida de Paiporta en un día como hoy, pero a mí sí.



Dentro vídeo 👇 pic.twitter.com/OuQAV3qXq8 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) November 19, 2024

A szocialista miniszterelnököt végül a biztonsági személyzetnek kellett kimenekítenie a településről. Autóját is többen megtámadták, botokkal és takarítószerszámokkal ütötték, mielőtt elhajtott. A helyszínen készült kamerafelvételek alapján több paiportai lakost is őrizetbe vettek a támadás miatt, köztük egy olyan férfit is, aki legkevesebb 25 főt mentett meg az áradások idején, és a királyi párt is igyekezett megóvni a sárdobáló tömegtől.

🚨 𝗟𝗮 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮𝗿 𝗮 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮: «𝗡𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝘂𝗹𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮»



📌 https://t.co/yD6JlKliMT pic.twitter.com/jLEgzc1gxb — okdiario.com (@okdiario) November 5, 2024

A spanyolok szerint felháborító, hogy egy hőst hét év börtönbüntetéssel fenyegetnek azért, mert a tragikus események miatti dühében megütötte a kormányfő kocsiját. A La Gaceta az őrizetbe vett férfi ügyvédjétől ráadásul azt is megtudta, hogy a rendőri intézkedés idején a tisztek aránytalanul agresszíven bántak védencével, amit később a hatóság maga is elismert.

Borítókép: Hatalmas pusztítást hagyott maga után a halálos áldozatokat követelő spanyolországi árvíz (Fotó: AFP)