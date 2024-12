Lengyelország vadászgépeket küldött az ukrán határra

A lengyel fegyveres erők operatív parancsnoksága a közösségi médiában jelentette be, hogy vadászgépeket emeltek a levegőbe, és a földi légvédelmi rendszereket is készenlétbe helyezték az ukrán határ közelében.

A lépés célja a lengyel terület biztonságának garantálása.

Az orosz támadás már december 24-én este megkezdődött drónok indításával, majd december 25-én hajnalban Kalibr típusú cirkálórakétákat és ballisztikus rakétákat is kilőttek a Fekete-tenger felől. Az ukrán légvédelem több helyen is észlelt ellenséges rakétákat, Kijivben pedig áramkimaradások voltak. A jelentések szerint Harkovot is intenzíven támadták.

❗️Uwaga, w związku z atakiem lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, którego celem mogą być obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/PuI2YXWima — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 25, 2024

Lengyelország reakciója hangsúlyozza a szoros együttműködést Ukrajnával, és a potenciális veszélyekre való felkészültséget.

A hatályos eljárásoknak megfelelően az operatív parancsnok aktiválta az összes rendelkezésére álló erőt és eszközt; a szolgálatban lévő vadászrepülőgépek felemelkedtek, a földi légvédelmi és a radarfelderítő rendszerek pedig a legmagasabb készültségbe kerültek

– áll az X-en közzétett posztban.

Borítókép: Lengyel vadászgép (Fotó: AFP)