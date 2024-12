Orosz támadások miatt szünetel a gázellátás Ukrajnában

A kelet-ukrajnai Pokrovszk városában december 12-én leállítják a háztartások gázellátását. Ennek oka a donyecki területi gázszolgáltató (DoneckoBLGAZ) bejelentése szerint az orosz erők folyamatos tüzérségi támadásai, mivel jelentős károk keletkeztek a gázvezeték hálózatban.

A károk nagysága jelenleg megakadályozza a javítási munkálatokat.

A DoneckoBLGAZ hónapok óta folyamatosan dolgozott a gázszolgáltatás fenntartásán a támadások ellenére, azonban a mostani károk már ezt is lehetetlenné teszik. A lakosok védelme érdekében a gázszolgáltató sürgősen kérte a fogyasztókat, hogy zárják el a gázcsapokat a gázmérő óráknál és a gázkazánoknál, illetve egyéb gázüzemű készülékeknél is. A házakban élőknek a házba vezető gázvezeték fő elzárószerelvényét is el kell zárni.

Pokrovszk jelenleg az egyik legveszélyeztetettebb terület a frontvonalon.

A város mindössze tizenegy kilométerre van az orosz állásoktól, ami miatt a helyi hatóságok evakuációra szólítanak fel. Becslések szerint több mint hetvenezer orosz katona állomásozik a város közelében. Az ukrán hadsereg megerősítette a város védelmét, de a média jelentései szerint az orosz erők nagyszabású támadásra készülnek Pokrovszk ellen.

Ez a támadás a jelenlegi offenzíva csúcspontja lehet.

A gázellátás leállása súlyos csapást jelent a város lakóira, akik már így is küzdenek a háború nehézségeivel. A helyzet láttatja az orosz agresszió pusztító hatását a civil lakosságra. A folyamatos támadások miatt az élet alapvető feltételeinek biztosítása is egyre nehezebb feladat.

Borítókép: Tűzoltók tüzet oltanak egy megrongálódott lakásban egy orosz dróntámadás után (Fotó: AFP)