Didier Reynders korrupciós botrányától hangos Európa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa pénzmosási botrányba keveredett, amely Belgiumban és az EU-ban is hatalmas port kavart. A belga szövetségi rendőrség hónapok óta kezdett nyomozást Reynders ellen, majd miután Reynders mandátuma vasárnap lejárt és elveszítette mentelmi jogát mint európai biztos, házkutatásokat tartottak az ügyben, írták a Follow the Money és a Le Soir című belga lapok.

Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa 2024. június 15-én részt vesz az ukrajnai békéről szóló csúcstalálkozón a svájci Luzern melletti luxusüdülőben, Burgenstockban (Fotó: AFP/Denis Balibouse)

Reynderst azzal vádolják, hogy évtizedeken keresztül kétes eredetű pénzt használt fel lottószelvények vásárlására, majd a nyereséget saját magánszámlájára utalta, írja a Világgazdaság

Reynders mélyen hallgat

A brüsszeli főügyészség is megerősítette a nyomozás tényét, de nem kommentálta az ügyet, mint ahogy egyelőre Reynders sem nyilatkozott.

Ursula von der Leyen (L), az Európai Bizottság elnöke Didier Reynders igazságügyi uniós biztossal beszél a biztosi kollégium alakuló ülése előtt, 2019. december 4-én (Fotó: AFP/Kenzo Tribouillard)

Didier Reynders 2019 óta volt igazságügyi biztos. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megbízatásának kezdetén a „jogállamiság fenntartására” kérte az Európai Unióban. Reynders 1999 és 2011 között Belgium pénzügyminisztere volt, 2019-ig pedig külügyminiszter. Politikai tevékenysége alatt számos kitüntetést kapott belföldön és külföldön egyaránt.

A gyanú szerint Reynders úgynevezett e-ticketeket vásárolt, olyan 1 és 100 euró közötti értékű utalványokat, amelyeket a Nemzeti Lottónál vezetett számlára lehet átutalni, majd később erről a lottószámláról a tisztára mosott bevételt saját magánszámlájára utalta.

Az ügy középpontjában Reynders 2007 és 2011 közötti tevékenysége áll, amikor is a belga Nemzeti Lottóért volt felelős pénzügyminiszterként. A belga ügyészség a Nemzeti Lottótársaságtól és a pénzügyi hírszerző egységtől (CTIF-CFI) kapott információk alapján most azokat a gyanús ügyeket vizsgálja, amelyekben hosszú időn keresztül jelentős összegeket mozgattak.

Reynders-t a múltban többször is vádolták már korrupcióval, de bizonyítékok hiányában csak „Teflon Didierként” emlegették, mivel a vádak leperegtek róla.

A belga ügyészség szerint a politikus tisztsége alatt, illetve azt követően is folytathatta ezt a gyakorlatot. A nyomozás érzékenysége miatt a belga hatóságok különösen óvatosan jártak el, mivel Reynders-t korábbi miniszteri és uniós biztosként betöltött rangja is magas szintű védelemre jogosítja. Az ügy további folytatása érdekében a belga parlament döntése szükséges, ha letartóztatási vagy bírósági eljárásra kerül sor.