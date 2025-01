A migránsmaffia senkit nem kímél

Már nincs olyan nap a Kanári-szigeteken, hogy ne kelljen illegális migránsokkal teli csónakokat partra vontatni. Vasárnap újabb csoport érkezett ezúttal egy kisebb hajón, aminek a fedélzetén 62 fő utazott. A csendőrség fedezte fel őket Gran Canaria délnyugati partjainál, majd a tengeri mentőcsapatok hamarosan partra is vontatták őket.

Sobre las 6:25h, la Guardia Civil informa de eco, posible cayuco, a 16 millas al SO #Arguineguín

Nuestro centro #LasPalmas moviliza la guardamar Urania que sobre las 7:36 avista el cayuco y procede al rescate de las 62 personas que iban a bordo.

Desembarcadas una hora después. pic.twitter.com/hWXHUB2tIS — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) January 12, 2025

Az utasok mindegyike szenegáli származású volt, köztük négy nő, egy kisgyermek és egy néhány hónapos csecsemő is utazott.

Egyre több, úgynevezett sebezhető személy ül a migránsmaffia hajóin. Mostanában sok nő, kiskorú és nagyon fiatal gyermek is érkezik, utóbbiak közül ráadásul sokan egyedül jönnek. Ez egy olyan tendencia, amely várhatóan fennmarad, sőt az idő múlásával valószínűleg erősödni fog

– mondta Vicente Zapata, a Tenerifei Bevándorlási Megfigyelőközpont igazgatója.

A Gran Canariára érkezett jármű utasai ugyan mind szenegáliak voltak, de nagyon sok a más konfliktuszónából, például Maliból, Gambiából és Marokkóból származó bevándorló is. Az elmúlt hónapokban a szakértők radikális változásokat észleltek a bevándorlók származási helyében is, ugyanis Mauritániából, sőt Ázsiából is egyre több érkezőt regisztrálnak.

Bangladesiek, pakisztániak, de afgánok és jemeni emberek is jöttek az utóbbi hetekben. Ez részben azért van, mert más illegális migrációs útvonalakat már lezártak, és az emberek most olyan irányban próbálkoznak, ahol a határok még nyitottak

– magyarázta Juan Carlos Lorenzo, a Spanyol Menekültügyi Bizottság munkatársa.

Hoy, en sendas operaciones coordinadas por nuestros centros de Tenerife/Las Palmas:

La salvamar Acrux ha escoltado un cayuco a #LaRestinga

La guardamar Polimnia ha desembarcado en el mismo puerto los rescatados de otro, localizado a más de 170 millas por el avión Sasemar 103. pic.twitter.com/nwJGyIWeem — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) January 11, 2025

José Antonio R. Verona, a Kanári-szigeteki Vöröskereszt szóvivője ehhez hozzátette, hogy bár a Kanári-szigeteken sokan kötnek ki, a migránsok egy része nem feltétlenül akar Spanyolországban maradni.

Az egyetlen céljuk az, hogy eljussanak a szárazföldre, majd tovább menjenek más országokba

– mondta.

A Kanári-szigeteken tavaly minden eddigi illegális migrációs rekord megdőlt, miután közel 47 ezer ember érkezett. 2025-ben sem javul a helyzet, hisz már 3 200 embert húztak partra a szigetvilágban, és a szám várhatóan egyre csak növekedni fog. A Vöröskereszt munkatársai ezért a héten megkezdik a felkészülést a következő hónapok migrációs hullámaira, különösen a kisebb szigeteken, amelyek befogadórendszere könnyebben túlterhelődik. Ennek keretében egyebek mellett bővíteni fogják az elsősegélynyújtó egységeket elsősorban Lanzarote és El Hierro kikötőiben.

Borítókép: Bevándorlók százai várakoznak sorban, hogy meleg ételt kapjanak Spanyolországban (Fotó: AFP)