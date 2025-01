Pressman dicstelen munkássága a bírói botránytól a Rogán Antal elleni kisstílű bosszúig

David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete 2022 szeptemberében kezdte meg szolgálatát Magyarországon. Hivatali ideje alatt a diplomácia határát többször is átlépve menetrendszerűen bírálta a magyar kormányt, legutolsó megmozdulásaként pedig kisstílű bosszút állt.

Mint arról lapunk beszámolt, az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külügyminisztériumi szankciókkal foglalkozó hivatala (OFAC) bejelentette, hogy szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a magyar Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert.

A nagykövet tevékenységét kezdetektől fogva a magyarokkal szembeni ellenszenv, személyes pártpolitikai elfogultság és az utóbbi időben sorozatos kudarcaiból fakadó szimpla bosszúvágy motiválta

– fogalmazott az ügy kapcsán közösségi oldalán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

Kezdetektől beavatkozott a belpolitikába

Pressmannak már legelső intézkedései is komoly botrányt okoztak. Még bírói körökben is felháborodást keltett, amikor két magyar bírót fogadott a nagykövetségen, ami sokak szerint a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének megsértését jelentette. Pressman Matusik Tamást és Vasvári Csabát rendelte be magához, akik akkor az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai voltak. A nagykövet még az X-en is posztolt a találkozóról.

Fotó: Janka Szitas

Pressman menetrendszerűen is bírálta a magyar kormány külpolitikáját is, különösen az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok miatt. Amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Oroszországba látogatott, a nagykövet keményen kritizálta a döntést, ami tovább feszítette a diplomáciai viszonyt a két ország között. Ám nem csak ezt a látogatást nehezményezte a nagykövet, aggályosnak tartotta azt is, hogy Orbán Viktor a közösségi médián keresztül kifejezte támogatását Donald Trump volt amerikai elnök iránt, akivel személyesen is szoros kapcsolatot ápol.