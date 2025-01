A DeepSeek-V3-at máris betiltották egy európai országban

A Garante szerint a DeepSeek-V3 mögött álló két kínai cég – Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence és Beijing DeepSeek Artificial Intelligence – nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal, és az európai adatvédelmi szabályozás hatályát is megkérdőjelezték. A kínai vállalat azt állította, hogy nem Olaszországban működik, ezért a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) rájuk nem vonatkozik. Az olasz hatóság ezt a választ „teljes mértékben elégtelennek” nevezte, és azonnali intézkedéseket rendelt el.

A DeepSeek-V3 nem várt akadályokba ütközött Olaszországban

Fotó: AFP

Nem csak Olaszország részéről merültek fel kérdések

Az olasz döntés értelmében a DeepSeek-V3 alkalmazás nem lesz elérhető az országban, és az adatvédelmi hatóság vizsgálatot indított a vállalat ellen. A tiltás azt is jelentheti, hogy más európai országok is hasonló intézkedéseket vezethetnek be. Belgium és Írország már tájékoztatást kért a kínai cégtől arról, hogy miként kezeli az európai felhasználók adatait, és további tagállamok is követhetik a példát.

A DeepSeek-V3 letarolta a piacot

A DeepSeek-V3 kínai MI gyors térnyerése és piaci hatása komoly aggodalmakat váltott ki a nyugati technológiai szektorban. A mesterségesintelligencia-modell néhány héten belül az Apple alkalmazásboltjának első helyére került, és jelentős piaci turbulenciát okozott az amerikai technológiai tőzsdén.

A kínai vállalat azt állítja, hogy MI-rendszerét töredékáron fejlesztette ki az OpenAI-hoz és más nyugati versenytársakhoz képest, ami komoly fenyegetést jelent az amerikai technológiai dominanciára.

A DeepSeek-botrány közepette az olasz döntés precedenst teremthet más európai országok számára is. Az európai szabályozók egyre éberebben figyelik a mesterséges intelligencia fejlődését, különösen, ha az kínai vállalatoktól származik.

Korábban a ChatGPT-t is betiltották az olasz hatóságok

Olaszország már 2023-ban is hasonló intézkedést hozott, amikor a Garante ideiglenesen betiltotta az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-t. Akkor a hatóság azzal érvelt, hogy a chatbot nem felelt meg a GDPR előírásainak, különösen az adatgyűjtés és a felhasználói korhatár ellenőrzése terén.

Az OpenAI végül változtatásokat vezetett be. Biztosította, hogy a regisztráció előtt elérhető legyen a részletes adatvédelmi tájékoztató, bevezette a felhasználók életkorának ellenőrzését, és új eszközöket biztosított az európai felhasználóknak adataik kezelésére.

Ezekkel a módosításokkal az OpenAI végül elérte, hogy az olasz hatóságok feloldják a tiltást.

A DeepSeek esetében egyelőre nem világos, hogy a kínai vállalat hajlandó lesz-e hasonló engedményekre az európai piacért. Az olasz döntés azonban egyértelmű jelzés arra, hogy az uniós hatóságok szigorúan fellépnek minden olyan mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat ellen, amely nem tartja be az adatvédelmi előírásokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)