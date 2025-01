Földi László: Már javában zajlik a harmadik világháború

Trump más logikát próbál követni, mint a korábbi elnöki ciklusa során, amikor rettenetesen megvezették. Az apparátusnak az ereje nagyon jelentős, ezért az adott hatalomnak kézben kell tudni tartani. Trump most olyan személyeket válogat, akik korábban is lojálisak voltak hozzá, és nem csak most bukkantak elő, illetve az ő narratíváját követik a világméretű ideológiai ütközetben. Az Egyesült Államok következő elnöke egyértelműen megfogalmazta, hogy vissza kell térni a normális élethez. Ebbe nem fér bele, hogy a határokat figyelmen kívül hagyva milliók bolyonganak ide-oda a világban mindenféle rend és protokoll nélkül, az sem, hogy szétverik a családokat, miközben gender- és egyéb elméletekkel hülyítik az emberiséget, vagy olyan drogkészítményekkel árasztják el Amerika nagyvárosait, amelyek egy-két hónapon belül el is pusztítják a fogyasztót. Trump szerint ideje elfelejteni a demokraták által kitalált és bevezetett extrém intézkedéseket, mert azok nem válnak sem Amerikának, sem a világnak a javára.