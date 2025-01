Itt a megállapodás Izrael és a Hamász képviselői között

Sikerült megoldani az utolsó pillanatban fellépő problémákat, és aláírták a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról szóló egyezményt Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet képviselői Dohában – számol be róla az Independent brit napilap. Hogy mikor lép életbe a megállapodás, az egyelőre nem tisztázott.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a biztonsági kabinet pénteken, a teljes kormány azonban csak szombat este szavaz a megállapodásról. A késedelem oka, hogy a megállapodás ellenzőinek 24 órát kell biztosítani a legfelsőbb bírósághoz való fellebbezésre.

Ez azonban azt jelenti, hogy a megállapodás csak hétfőn léphet életbe, tehát egy nappal később a tervezettnél – mutat rá a The Times of Israel izraeli napilap.

Ekkor kezdődhet meg a még fogva tartott túszok szabadon bocsátása. Az első hathetes fázisban 33 túsz szabadulhat ki, főként nők, gyerekek és idősek. A túszok családjait tájékoztatták – írja a BBC.

Az izraeli hadsereg visszavonul a Gázai övezet legsűrűbben lakott területeiről, az onnan elmenekültek pedig elkezdhetnek visszatérni otthonaikba. Naponta több száz segélyszállítmány érkezhet majd az övezetbe.

A tizenhatodik napon megkezdődnek a tárgyalások a második fázisról, amelynek során a még fogva tartott túszok is kiszabadulnak, és az izraeli hadsereg kivonulása is folytatódik. A harmadik és utolsó szakaszban a halott túszok holtteste kerül vissza családjaikhoz, illetve megkezdődik a Gázai övezet újjáépítése, ami viszont éveket is igénybe vehet.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)