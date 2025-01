Itt van Biden búcsúajándéka az elítélt bűnözőknek

Biden elnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint ezek az elítéltek aránytalanul hosszú büntetéseket töltenek le. A kegyelmi intézkedéssel Biden több egyéni kegyelmet és büntetésenyhítést hajtott végre, mint bármelyik amerikai elnök a történelemben.

A lépést a történelmi igazságtalanságok kijavításának, az igazságszolgáltatásban mutatkozó egyenlőtlenségek korrigálásának nevezte.

Biden már decemberben is hasonló nagyságrendű kegyelmi intézkedést hozott, közel 1500 ember büntetését enyhítve és több tucatot kegyelemben részesítve. Emellett harminchét halálraítélt büntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatta. Jellemző, hogy az elnökök hivatali idejük végén élnek ezzel a joggal.

Kegyelmi ügyből kegyelmi botrány

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, Joe Biden kegyelmet adott fiának, Hunter Bidennek is, ami hatalmas botrányt okozott. A bíróság kimondta a vádlott bűnösségét, de Joe Biden teljes kegyelmet adott neki, így elkerülte a büntetést. A döntés mögött húzódó okok és a lehetséges következmények komoly aggályokat vetnek fel a hatalommal való esetleges visszaéléssel kapcsolatban, és a Biden család jövőjét is veszélyeztetheti. Hunter Biden ellen régóta nyomozás folyt fegyvervásárlás során tett hamis tanúvallomása és adócsalása miatt.

Borítókép: Joe Biden, az Egyesült Államok leköszönő elnöke (Fotó: AFP)