Miért kell Trumpnak egy jéggel és hóval borított sziget?

Az ásványkincsekkel kapcsolatban felmerül egy olyan probléma is, hogy igen drága a megfelelő kitermelési infrastruktúrát oda telepíteni.

Jelenleg Dánia van abban a helyzetben, hogy az ásványkincseket ki tudja termelni, de a szükséges műszaki, illetve a pénzügyi ráfordítás óriási

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve, hogy egyelőre nem látja jelét, hogy ez egyik napról a másikra megtörténne.

A geopolitikai és az ásványkincsekkel kapcsolatos megfontolások közül egyértelműen az előbbi a meghatározóbb Trump Grönland iránt mutatott érdeklődésében, hiszen az ásványkincseket az Egyesült Államok más forrásokból is be tudja szerezni – foglalta össze gondolatait Flamm László.

Ebben Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa is egyetértett.

Az Európa és Amerika közötti útvonalon Grönland egy kulcsfontosságú hely

– emelte ki a professzor.

A sziget északnyugati részén található egy amerikai űrkutatási állomás, és „az űrverseny feltehetően a következő években egyre erősebb lesz”.

Donald Trump nem csupán Grönlanddal kapcsolatban tett közzé ambiciózus terveket. Azt is belengette, hogy visszaveszi az amerikaiak által épített Panama-csatornát, amelyet 1977-ben, a nemrég elhunyt Jimmy Carter adott át a közép-amerikai országnak.

Az amerikaiaknak van egy olyan szerződése Panamával, hogy például háború esetében az amerikai hadihajók elsőbbséget élveznek, de ez nyilván nem teljes körű

– magyarázza a professzor.

Ráadásul növekszik a kínai jelenlét Latin-Amerikában, és ugyan nem katonai bázisok formájában, de a csatorna mindkét bejáratánál van már kínai érdekeltség, ilyen szempontból tehát érthető Trump elgondolása – tette hozzá.

Eredetileg egyébként vita volt azon, hogy Panamán vagy Nicaraguán keresztül vezessen-e a csatorna, azonban az utóbbi ország jobban ki van téve a földrengéseknek, ezért döntöttek végül Panama mellett – árulta el a professzor.

Trump a Justin Trudeau leköszönő kanadai miniszterelnökkel való találkozóján felvetette, hogy északi szomszédja akár az Egyesült Államok ötvenegyedik tagállamává is válhatna. Magyarics Tamás szerint tekintve, hogy Kanada a világ második legnagyobb területű országa, erős gazdasággal, az Egyesült Államokkal egyesülve nem csupán a világ legnagyobb területű országa lenne, de gazdaságilag is Kína fölé kerekedne, nem is szólva Kanada olyan természeti kincseiről, mint a gáz, a fa vagy a különféle földfémek. Azonban egy új állam felvétele iszonyatosan hosszú procedúra lenne, valószínű, hogy ez az ötlet inkább egyfajta odaszúrás lehetett a szélsőségesen liberális Trudeau-nak – vélekedett Magyarics Tamás.

Borítókép: Donald Trump megválasztott amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)