Netanjahu mentességet élvez Olaszországban

A hírt elsőként a tel-avivi média tette közzé Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter római látogatása után. A tárcavezető arról nyilatkozott, hogy egyeztetett Antonio Tajani külügyminiszterrel és Carlo Nordio igazságügyi miniszterrel, akik megerősítették, hogy nem jelent problémát Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára, ha Rómába érkezik.

Az izraeli külügyminiszter látogatást tett a római zsinagógában, felkereste a fővárosi zsidó közösséget, majd Matteo Salvini kormányfő-helyettessel is találkozott

– számol be az Il Fatto Quotidiano napilap.

Olaszország kormánya már novemberben is jelezte, hogy nem ért egyet a Nemzetközi Büntetőbíróság azon döntésével, hogy háborús bűnök elkövetése miatt elfogatóparancsot adtak ki az izraeli miniszterelnök ellen. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter az elfogatóparancs kiadását követően kijelentette: elhibázott döntésnek tartja. Nem lehet egy szinten említeni az izraeli miniszterelnököt azokkal, akik terrortámadást követtek el, nőket és gyermekeket öltek meg és izraeli férfiakat hurcoltak el. A háború ugyanis ezzel a kegyetlen provokációval robbant ki. Két különböző dologról van szó. Az egyik oldalon egy terrorcselekmény áll, a másik oldalon pedig egy védekező ország, amely a terrorszervezetek kiirtásáért küzd.

Az Il Corriere della Sera olasz napilap arról számol be, hogy Róma hivatalosan is bejelentette, biztosítja az izraeli miniszterelnököt, hogy nem adja át őt a Nemzetközi Büntetőbíróságak. A hírt a Times of Izrael sajtóorgánum és az olasz külügyminisztérium is megerősítette. Antonio Tajani külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügyi miniszter a bécsi egyezményre hivatkozik, miszerint az izraeli miniszterelnök mentességet élvez olaszországi látogatása során. A külügyi tárca vezetője elmondta: Róma készen áll arra, hogy részt vegyen egy ENSZ irányította békemisszióban a Gázai övezetben. Tajani hozzáfűzte, további fontos lépésekre van szükség, éppen ezért hétfőn Izraelbe és Palesztinába utazik, hogy bátorítsa a békefolyamatokat.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megelégedését fejezte ki az Izrael és a Hamász között köttetett fegyverszünet kapcsán. A Palazzo Chigi miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki, melyben üdvözli a gázai tűzszünetről szóló megállapodás bejelentését és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását, valamint gratulál Egyiptomnak, Katarnak és az Egyesült Államoknak a hosszú tárgyalási erőfeszítések után elért eredményért. A tűzszünet fontos lehetőséget biztosít, hogy növelni tudják a gázai civileknek juttatott humanitárius segítségnyújtást. A közlemény végül arra is kitér, hogy Olaszország az európai és nemzetközi partnerországokkal közösen készen áll arra, hogy részt vegyen a Gázai övezet stabilitásának megteremtésében és a térség újjáépítésében.

Borítókép: Benjamin Netanjahu (Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/NurPhoto via AFP)