Összeomlóban a tűzszünet?

Több libanoni célpontra, köztük egy egy rakétaindító állomásra, egy meg nem nevezett katonai telephelyre és „a szíriai-libanoni határ mentén húzódó útvonalakra, amelyeket a Hezbollahnak szánt fegyverek csempészésére használnak” mért csapást Libanonban az izraeli légierő – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

בלבנון פרסמו תיעוד נוסף של אחת התקיפות, הפעם באזור דיר א-זהארני במחוז נבטייה. pic.twitter.com/ZLEtb8s5Rr — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 12, 2025

Izrael és a Hezbollah síita terrorszervezet között november végén lépett életbe a hatvan napos tűzszünet, azonban Izrael fenntartotta a jogot, hogy amennyiben a Hezbollah részéről a feltételek megsértését, különösen az újrafegyverkezésre tett kísérletet észlel, arra légicsapással válaszoljon.

Ha a Hezbollah megszegi a megállapodást és megpróbál felfegyverkezni, akkor támadni fogunk. Ha megpróbálja újjáépíteni a terrorista infrastruktúrát a határ közelében, támadni fogunk. Ha rakétát lő ki, ha alagutat ás, ha rakétákat szállító teherautót hoz be, támadni fogunk

– jelentette ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tűzszünet megkötésekor.

דיווחים בלבנון: גל תקיפות אווירי של צה"ל בדרום המדינה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/nA2HIwiLd1 — גלצ (@GLZRadio) January 12, 2025

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint a csapások előtt a fenyegetésekről tájékoztatták a tűzszünet részeként létrehozott nemzetközi mechanizmust, de „a fenyegetésekkel nem foglalkoztak” – írja a The Jerusalem Post izraeli napilap.

Az IDF továbbra is fellép Izrael Államot fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, és a tűzszüneti megállapodásokkal összhangban a Hezbollah minden olyan kísérletének megakadályozására fog tevékenykedni, amely a Hezbollah erőinek újjáépítésére irányul

– közölte az IDF.

Borítókép: Spanyol ENSZ békefenntartók járőröznek Dél-Libanonban (Fotó: AFP)