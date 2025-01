Panama elnöke nem tárgyal a csatornáról

Guatemala, El Salvador, Costa Rica és a Dominikai Köztársaság mellett Panamát is felkeresi első külföldi útja során Marco Rubio amerikai külügyminiszter – számol be róla a Politico hírportál. A tárgyaláson valószínűleg a Panama-csatorna kérdése is terítékre kerül.

José Raúl Mulino panamai elnök szerint nem tárgyalási alap a Panama-csatorna. Fotó: AFP

A látogatás előtt egy sajtótájékoztatón José Raúl Mulino panamai elnök arról beszélt, hogy nem hajlandó tárgyalni a Panama-csatorna visszaadásáról.

Lehetetlen. Nem tárgyalhatok, még kevésbé nyithatok tárgyalási folyamatot a csatornáról. Ez lezárt ügy. A csatorna Panamáé

– hangsúlyozta Mulino.

A panamai elnök szerint országa kulcsfontosságú szerepet játszik olyan területeken, amelyek a Trump-adminisztráció prioritásai közé tartoznak. Ezek között szerepel a bevándorlás, a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelem. Panama ad otthont a Darién-szakadéknak, annak a veszélyes dzsungelnek, amelyen keresztül számos venezuelai és kolumbiai bevándorló próbál eljutni az Egyesült Államokba.

Trump többször is bírálta a Panama-csatorna kezelését

A látogatás Rubio első nemzetközi útja lesz Donald Trump külügyminisztereként. Trump többször is bírálta a Panama-csatorna kezelését, és felvetette annak visszavételét, nem zárva ki a katonai erő alkalmazását sem.

A Panama-csatornát az Egyesült Államok építette a XX. század elején. A csatorna a világ egyik legfontosabb vízi útvonala, amely összekapcsolja az Atlanti- és a Csendes-óceánt. Jimmy Carter elnök 1977-ben két szerződés aláírásával adta vissza Panamának. Jelenleg a független Panama-csatorna Hatóság irányítja.

Mulino hangsúlyozta, hogy Panama évekig küzdött a csatorna feletti ellenőrzésért, és a terület semleges státusa nemzetközi konfliktusok során is fennmaradt. A panamai elnök szerint Rubio látogatásának pontos programja még nem tisztázott, de várhatóan vasárnap találkozik a külügyminiszterrel.

Csak azt kívánom, hogy sok akadályt elhárítsunk az útból, tiszta lappal induljunk, és őszintén tudjunk beszélni az Egyesült Államokkal. Nem törekszem másra

– hangsúlyozta Mulino.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)