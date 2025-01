Szijjártó Péter: Bulgária továbbra is biztosítja a gáztranzitot Magyarország felé

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy hosszú hónapok után Bulgáriában sikerre vezettek a koalíciós tárgyalások, így megvan a remény arra, hogy ismét stabil kormánya legyen az országnak, ez pedig Magyarországnak is érdeke, ugyanis szükség van a kétoldalú együttműködésre számos stratégiai fontosságú kérdésben. Tudatta, hogy a nap folyamán telefonon egyeztetett új bolgár hivatali partnerével, Georg Georgijevvel, akivel megerősítették kölcsönös elkötelezettségüket a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztése iránt.

Magyarország támogatta Bulgária csatlakozását a schengeni övezethez, amiért kollégám köszönetet mondott. Magyarország támogatja Bulgária csatlakozását az OECD-hez is, és nagyra becsüljük a Magyarországon élő bolgár közösséget

– sorolta. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy egyetértettek az illegális bevándorlás elleni küzdelem folytatásában, valamint abban is, hogy Közép-Európa érdeke a mielőbbi béke a térségben. Illetve hangsúlyozta, hogy hazánk földgázellátását ma nagyrészt a Török Áramlat vezeték biztosítja, így kiemelt jelentősége van, hogy az ennek mentén fekvő országok továbbra is garantálják a szállítás folyamatosságát.

Új bolgár kollégám arról biztosított, hogy Bulgária a jövőben is megbízható tranzitországként fog viselkedni, amit megnyugvással üdvözöltem, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban milyen fizikai, politikai és pénzügyi támadások történtek a vezetékkel szemben

– mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)